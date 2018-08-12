"Türkiye'nin tökezleyeceğini sanmak ahmaklıktır"

"Dağları delerek yola devam ediyoruz. Şimdi hedef 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprü bulunan Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yolları projesinde tamamlanan kesimleri etap etap hizmete sunmak...Projenin tamamını inşallah 2 yıla kadar bitiriyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Zigana Tüneli, özellikle Trabzon Limanı'nın, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak."

Erdoğan, Trabzon Zorlu Otel'de düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a yapılan yatırımları anlattı. Trabzon'da ikinci bir devlet üniversitesinin faaliyete geçirileceğini hatırlatan Erdoğan, Avni Aker ve Akçaabat stadyumlarının ise "Millet Bahçesi" yapılacağını söyledi.

TRABZON - (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir ülkenin ayağına döviz kuru dolaştı diye tökezleyeceğini sanmak ahmaklıktır." dedi.

Trabzon'un ilçe bağlantı yollarının iki yıl içinde bitirileceğini bildiren Erdoğan, "Etüt proje çalışmalarına yakında başlayacağımız Trabzon-Erzincan hızlı tren hattıyla Trabzon'u da hızlı tren ağına ekliyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu trafiğinin geçen yıl 4 milyon 153 bine ulaştığını kaydeden Erdoğan, "Çalışırsan oluyor. 'Yok şöyle demişler, yok döviz yokmuş, yok bilmem ne yokmuş'. Ne olursa olsun. Benim insanım, milletim, vatandaşım var ya bu seyrüseferlerle neyin ne olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırımlar hız kesmeden devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin turizm kaynaklarına da katkı verdiklerini hatırlatarak "Uzungöl'ün durumu iyi değil. Burayı daha iyi hale getirmemiz lazım. Bu haliyle olmaz. Onun için adımlarımızı daha kararlı atacağız, süratle." dedi.

Trabzon'a toplam 1,7 milyon lira tutarında tarımsal destek verildiğini anlatan Erdoğan, "Ne diyor Kılıçdaroğlu? 'Çiftçi ağlıyor' diyor. Eline, diline dursun. 'Nasıl ağlıyor ya?' Ben sana resmi rakam veriyorum. Dikkat et, öyle havada, tavada değil. Ama haberi yok. Bunlar benim çiftçime verilmiş olan tarımsal destek. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Rabbim imkan ve ömür verdiği sürece ülkemize ve sizlere hizmet etmeyi devam ettireceğiz. Biz, size efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.