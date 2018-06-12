TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Allah aşkına bu yıkım ekibi ve yıkıcılarla yol yürünür mü? Parti dahi emanet edilmeyen bu adaylara, Türkiye emanet edilebilir mi? Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu bizler biliyoruz." dedi. Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Kahta Badem ve Fıstık İşleme Tesisinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Aydın, 19 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu, baktığında açılışını gerçekleştirecekleri tesisin kendisinde muazzam hikayelerin olduğunu söyledi. Bademde üretim sahası itibariyle Adıyaman'ın bir numaralı olduğunu belirten Aydın, "Badem üretim olarak Kahta'da yapılıyor. Yakında verimde de inşallah bir numaraya çıkacak. Çünkü bizim badem bahçelerimiz daha yeni ve bu bahçelerin büyüyüp gelişip her sene gittikçe verimi artacaktır. Bu yıl 5 bin ton rekolte elde edildi. Hedefimiz, 50 bin tona çıkarmak." ifadesini kullandı. Adıyaman'ın çevre illerle ve bölgesinde rekabet edebilir bir konuma gelebilmek için çok daha fazla yatırım aldığını aktaran Aydın, 15 yıl önce Kahta'da Küçük Sanayi Sitesinin bile olmadığını ve köy olduğunu ama şimdi ilçenin şehir olduğuna işaret etti. Adıyaman, Adıyaman ile ilgili projeleri geri çevirmeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Aydın, "eser siyaseti" yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti: "Biz şimdi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koymuşuz. Allah aşkına diğerlerini de düşünün. Gelecek yıla ait ya da yarına ilişkin hatta bugüne dair yapıp edeceği bir projesini duydunuz mu? Ben duydum. Ne diyorlar? Birisi, ben gelirsem Kanal İstanbul'u durduracağım, öteki de diyor ki kendisi de Sivaslı, ben gelirsem Sivas'ta hızlı treni durduracağım. Hanımefendi çıkmış diyor bütün yatırımları durduracağım. Bir başkası da zaten çukur siyaseti yapıyor. Onun da ne olduğunu bu ülke çok iyi biliyor. Bu bölge halkına zulüm eden, terör örgütleriyle bağını koparmadıklarını hepimiz çok iyi görüyoruz. Bir başkası da ben gelirsem uçakları satacağım diyor. Allah aşkına bu yıkım ekibi ve yıkıcılarla yol yürünür mü? Parti dahi emanet edilmeyen bu adaylara, Türkiye emanet edilebilir mi? Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu bizler biliyoruz. " - "Dünyada yegane lider Recep Tayyip Erdoğan'' Bir mücadele ortaya koyuluyorsa bunun Türkiye'nin güvenildiğini için olduğunu aktaran Aydın, "Arakanlı Müslümanların gözyaşlarını silecek, dindirecek ve onlara da umut kapısı olacak olan dünyada yegane bir lider var ve onun ülkesi. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.

- "Şeytanları taşlamaya devam etmek zorundayız Şimdi bir taraftan tavaf ve hizmet ettiklerini ama şeytanların rahat durmadıklarını ve o şeytanları hep beraber taşlamaya devam etmek zorunda olduklarını belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son 15 yılda Adıyaman'a 14 milyarlık yatırım yapıldı. Bir de Türkiye'yi düşünün. Son 5 yılda dünyanın on büyük projesi yapıldı. Bunun 5-6'sı Türkiye'de. Öz güvenimiz geldi. Eskiden, Türkiye doğrulduğu zaman ensesine tokadı yerdi. Millet kendisine geldiğinde liderlere idamından darbesine kadar yapmadıkları iş kalmadı. Çünkü onlar Bu Türkiye'nin tarihi ile yeniden barışırsa, bin yıllık medeniyetin ecdadın torunları olduğunu hatırlarsa, bu millet inançlarıyla yeniden bağ kurarsa biz bu milletle baş edemeyiz dediler. Onun için ne zaman iyi işler yapılmaya başlandığında kendimize geldik o zaman bir tokat yedik. Ama şimdi tokadın alasını 24 Haziran'da Osmanlı tokadı olarak onlar yiyecekler. Biz artık eski Türkiye değiliz, bu millet eski millet değil."