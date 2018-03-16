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Türkiye’nin üçüncü iade talebine ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

Yunan İstinaf Mahkemesi, Türkiye’nin 8 darbecinin iadesi talebine yine ret cevabı verdi.Yunan İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine kaçan 8 asker ile ilgili Türkiye’nin 3.

Yunan İstinaf Mahkemesi, Türkiye’nin 8 darbecinin iadesi talebine yine ret cevabı verdi.
Yunan İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine kaçan 8 asker ile ilgili Türkiye’nin 3. iade talebini reddetti.

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