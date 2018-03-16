Türkiye’nin üçüncü iade talebine ret

Yunan İstinaf Mahkemesi, Türkiye’nin 8 darbecinin iadesi talebine yine ret cevabı verdi.

Yunan İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine kaçan 8 asker ile ilgili Türkiye’nin 3. iade talebini reddetti.