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"Türkiye'ye çelme takmak isteyenler muvaffak olamayacaklar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Türkiye'ye çelme takmak isteyenler ve haçlılar muvaffak olamayacaklar. Bu yürüyüşü durduramayacaklar. Aldatılmışlar da bugün için destek olabilir ama onlar da uyanacaklar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye'ye çelme takmak isteyenler ve haçlılar muvaffak olamayacaklar. Bu yürüyüşü durduramayacaklar. Aldatılmışlar da bugün için destek olabilir ama onlar da uyanacaklar." dedi.

Kahraman, bazı programlara katılmak için geldiği Konya'da, Kılıçarslan Şehir Meydanı yanındaki Birlik Vakfı Konya Şubesinin açılışına katıldı. Burada Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından karşılanan Kahraman, yaptığı konuşmada, Konya'nın kadim bir dünya şehri olduğunu söyledi.

- "Bizim birliğe ihtiyacımız var"

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kahraman, şöyle konuştu:

"Türkiye uzunca bir süre sanki apayrı hedeflere yönelmiş insanlar topluluğu gibi bölünmüşlüğe uğradı. Oysa istikametimiz aynı. Bizim birliğe ihtiyacımız var. Biz 15 Temmuz gecesi bütün partiler Meclis'te tek yumruk olduk. Parti hizmet etmek için bir vesiledir ama esas değildir. Asıl olan bayrağımızın yere indirilmemesi ve ezanımızın dinmemesidir."

- "Gelişmemizin önüne geçmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Kahraman, "Türkiye'ye çelme takmak isteyenler ve haçlılar muvaffak olamayacaklar. Bu yürüyüşü durduramayacaklar. Aldatılmışlar da bugün için destek olabilir ama onlar da uyanacaklar. Haçlı seferleri de devam ediyor. Bush Irak'ta 'bu bir 9. Haçlı seferidir' demişti. Bunu bileceğiz ve uyanacağız. Gelişmemizin önüne geçmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. İnşallah yürüyüşümüz devam edecek. Vakfımız da bu hususta üzerine düşeni yapacaktır." diye konuştu.

Herkesin aynı gemide olduğunu aktaran Kahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlik ve bütünlük şuuru olsun diye 29 Mayıs 1985 yılında Birlik Vakfı'nı kurduk. Neden? Çünkü biz 21 yaşındaki Fatih'in nesliyiz de ondan. O bizim atamızdır. İsimlere ve tarihlere dikkat edeceğiz. Tarihimizi de hiçbir zaman unutmayacağız. Ne zaman ki birlik ve bütünlüğümüz zedenlenmiştir işte o zaman ülke sıkıntıya düşmüştür. Hedefimiz geleceğimiz olan gençlerimizin birlik ruhu ve şuuru içerisinde yetişmesidir. Konya şubemizin de bu istikamette hizmet vereceğine inanıyorum."

Açılışa AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Vali Yakup Canbolat, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından Kahraman, Birlik Vakfı Konya Şubesi'nin yanında bulunan Tarihi Bedesten Ayakkabıcılar Derneği ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nu ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kahraman daha sonra özel bir hastanede tedavi gören 22. Dönem Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Birlik Vakfı Konya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman

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