"Türkiye'ye çelme takmak isteyenler muvaffak olamayacaklar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye'ye çelme takmak isteyenler ve haçlılar muvaffak olamayacaklar. Bu yürüyüşü durduramayacaklar. Aldatılmışlar da bugün için destek olabilir ama onlar da uyanacaklar." dedi.

Kahraman, bazı programlara katılmak için geldiği Konya'da, Kılıçarslan Şehir Meydanı yanındaki Birlik Vakfı Konya Şubesinin açılışına katıldı. Burada Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından karşılanan Kahraman, yaptığı konuşmada, Konya'nın kadim bir dünya şehri olduğunu söyledi.

- "Bizim birliğe ihtiyacımız var"

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kahraman, şöyle konuştu:

"Türkiye uzunca bir süre sanki apayrı hedeflere yönelmiş insanlar topluluğu gibi bölünmüşlüğe uğradı. Oysa istikametimiz aynı. Bizim birliğe ihtiyacımız var. Biz 15 Temmuz gecesi bütün partiler Meclis'te tek yumruk olduk. Parti hizmet etmek için bir vesiledir ama esas değildir. Asıl olan bayrağımızın yere indirilmemesi ve ezanımızın dinmemesidir."

- "Gelişmemizin önüne geçmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"