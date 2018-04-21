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"Türkiye'ye çok güzel hizmetler yaptık, ülkeyi 3-4 kat büyüttük"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "AK Parti hükümeti olarak 15 yıldan bu yana Türkiye'ye çok güzel hizmetler yaptık, ülkeyi 3-4 kat büyüttük"

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "AK Parti hükümeti olarak 15 yıldan bu yana Türkiye'ye çok güzel hizmetler yaptık, ülkeyi 3-4 kat büyüttük." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Arslan, kentte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Arslan, Gaziantep'in her zaman büyük düşünen bir şehir olduğunu aktararak, "Bizler de AK Parti hükümeti olarak 15 yıldan bu yana Türkiye'ye çok güzel hizmetler yaptık, ülkeyi 3-4 kat büyüttük. Bunu Gaziantepliler gibi hür iradesiyle düşünenlerle birlikte yaptık. Bunu da inşallah sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Gaziantep'in büyüyen sanayisinin üzerine kendilerinin de bir şeyler koyduklarını ifade eden Arslan, şunları anlattı:

"Bir büyükşehir düşünün ki orta ve uzun vadede hedefler koysun. Bu hedefler kapsamında yürüsün. Bizim bakanlık olarak istediğimiz de tam olarak bu. Ekip çalışmalarıyla ne kadar güzel işler çıkardığımızı hep birlikte görüyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, belediye ile yapmamız gereken çalışmalar var. Yaptığımız hizmetler de birbirini tamamlıyor. Belediye, merkezi idare hükümeti olarak Gazianteplilere hizmet ediyoruz. Biz de böyle durumlardan memnunuz. Bundan sonra da Gazianteplilere hizmet noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Gaziantep gaziantep büyükşehir belediyesi

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