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"Türkiye'ye ihanet noktasına geldiler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 01:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Bir taraftan 'Atatürkçü partiyiz' diyorlar, diğer taraftan 'cumhuriyetin varisi parti' diyorlar ama ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörle anılan varsa onlarla el ele, omuz omuza, kol kola Türkiye'ye ihanet noktasına geldiler" - "Birisi TİKA'yı kapatıyor, birisi hızlı trenleri durduruyor, birisi yerli otomobil fikrinden vazgeçiyor, Kanal İstanbul'u durduruyor. Bunlar yatmaya geliyor yatmaya, yine biz çalışacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bir taraftan 'Atatürkçü partiyiz' diyorlar, diğer taraftan 'cumhuriyetin varisi parti' diyorlar ama ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörle anılan varsa onlarla el ele, omuz omuza, kol kola Türkiye'ye ihanet noktasına geldiler." dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Çavuşoğlu, AK Parti'nin büyük Türkiye aşkı içinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, tarihinde olduğu gibi bu ülkeyi milletler ailesi içinde en üst mevkiye taşıyacaklarını belirtti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, vatandaşlardan oynanan oyunun farkında olmalarını istedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine giriyor. Bunların akıl babası, akıl hocası Selahattin Demirtaş olmuş, yazıklar olsun diyorum. Bir taraftan 'Atatürkçü partiyiz' diyorlar, diğer taraftan 'cumhuriyetin varisi parti' diyorlar ama ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörle anılan varsa onlarla el ele, omuz omuza, kol kola Türkiye'ye ihanet noktasına geldiler. Yazıklar olsun bunlara, yazıklar olsun. Birisi TİKA'yı kapatıyor, birisi hızlı trenleri durduruyor, birisi yerli otomobil fikrinden vazgeçiyor, Kanal İstanbul'u durduruyor. Bunlar yatmaya geliyor yatmaya, yine biz çalışacağız, bunlar yatmaya geliyor."

- Muharrem İnce'nin şiir kitabı

Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin şiir kitabında yer alan bazı ifadelerin sapkınlık içerdiğini savunarak, "Bunların edebiyat anlayışı belden aşağıya vurmuş. Yazıklar olsun, bunların bu millete sapkınlıktan başka verecek bir şeyi yok. Bu nasıl bir ahlak anlayışı. Aklımızı başımıza toplayacağız, gözümüzü açacağız, uyanık olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, Afrin ve Zeytin Dalı Harekatları'na karşı çıktığını, alaya aldığını söyleyen Çavuşoğlu, kahramanların apoletlerini onlara söktürmeyeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, çatlasınlar patlasınlar, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bunları Türkiye'ye düşman etmiş olsa da biz terörün başını ezeceğiz Allah'ın izniyle. Biz bunlara bu ülkeyi emanet edemeyiz. Bu ülkenin kökleri ta 2 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu ülkenin manevi dinamikleri var. Ülkenin geçmişi, ecdadı var. Biz bunlara bu ülkeyi teslim edemeyiz, bunlar bu ülkeye yabancı. Sevmiyorlar bu ülkeyi, hazzetmiyorlar insanımızdan. Alışmışlar insanlara tepeden bakmaya, ötekileştirmeye."

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