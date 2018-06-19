Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bir taraftan 'Atatürkçü partiyiz' diyorlar, diğer taraftan 'cumhuriyetin varisi parti' diyorlar ama ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörle anılan varsa onlarla el ele, omuz omuza, kol kola Türkiye'ye ihanet noktasına geldiler." dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Çavuşoğlu, AK Parti'nin büyük Türkiye aşkı içinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, tarihinde olduğu gibi bu ülkeyi milletler ailesi içinde en üst mevkiye taşıyacaklarını belirtti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, vatandaşlardan oynanan oyunun farkında olmalarını istedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine giriyor. Bunların akıl babası, akıl hocası Selahattin Demirtaş olmuş, yazıklar olsun diyorum. Bir taraftan 'Atatürkçü partiyiz' diyorlar, diğer taraftan 'cumhuriyetin varisi parti' diyorlar ama ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörle anılan varsa onlarla el ele, omuz omuza, kol kola Türkiye'ye ihanet noktasına geldiler. Yazıklar olsun bunlara, yazıklar olsun. Birisi TİKA'yı kapatıyor, birisi hızlı trenleri durduruyor, birisi yerli otomobil fikrinden vazgeçiyor, Kanal İstanbul'u durduruyor. Bunlar yatmaya geliyor yatmaya, yine biz çalışacağız, bunlar yatmaya geliyor."