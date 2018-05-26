Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye'nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar." dedi. Tüfenkci, 27. Dönem milletvekili adaylarıyla Akçadağ ilçesini ziyaretinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde halkın gösterdiği kahramanlığa değindi. Türkiye'ye 15 Temmuz'u yaşatanların daha sonra kredi derecelendirme kuruluşlarıyla finansal operasyon çekmeye çalıştıklarını dile getiren Tüfenkci, 24 Haziran'daki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte operasyonların artığını vurguladı. Döviz ve faizler üzerindeki operasyonların şiddetinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, şunları söyledi: "Onlar biliyorlar ki AK Parti olduğu sürece sınırlarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapamayacaklar. Binlerce kilometre ötelerden gelip bu bölgeleri dizayn etmeye çalışamayacaklar. Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye'nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü Türkiye'nin başına "başkomutan" olarak yeniden getireceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: "Başkomutanı oraya askersiz göndermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Askerleriyle beraber oraya göndereceğiz. Güçlü meclisi, hükümeti oluşturacağız. Ondan sonra da kim ayar çekmeye çalışırsa çalışsın ağzının payını vereceğiz inşallah. Birileri terörle Türkiye'yi dize getirmeye çalıştı ama Allah'a hamdolsun 15 Temmuz'dan sonra, millet arkamızda dimdik durdu. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz' dedi. Allah'a hamdolsun inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz." Terör örgütü kırıntılarının fitne ateşini yakmaya çalıştıklarına işaret eden Bakan Tüfenkci, vatandaşların oynanan oyunların farkında olduğunu sözlerine ekledi. - "Dolar veya benzinle bu işler olmaz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 24 Haziran'da milletle birlikte zafere ulaşacaklarını söyledi. Çalık, "Uluslararası güçlere karşı koymak için durmak yok yola devam. Cumhur ittifakının karşısında duranlar için yol almaya devam." diye konuştu.