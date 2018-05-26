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"Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye'nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Dolarla veya benzinle bu iş olmaz, olursa mert insanların destekleriyle bu ülke dimdik ayakta durur"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye'nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar." dedi.

Tüfenkci, 27. Dönem milletvekili adaylarıyla Akçadağ ilçesini ziyaretinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde halkın gösterdiği kahramanlığa değindi.

Türkiye'ye 15 Temmuz'u yaşatanların daha sonra kredi derecelendirme kuruluşlarıyla finansal operasyon çekmeye çalıştıklarını dile getiren Tüfenkci, 24 Haziran'daki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte operasyonların artığını vurguladı.

Döviz ve faizler üzerindeki operasyonların şiddetinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, şunları söyledi:

"Onlar biliyorlar ki AK Parti olduğu sürece sınırlarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapamayacaklar. Binlerce kilometre ötelerden gelip bu bölgeleri dizayn etmeye çalışamayacaklar. Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye'nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü Türkiye'nin başına "başkomutan" olarak yeniden getireceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Başkomutanı oraya askersiz göndermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Askerleriyle beraber oraya göndereceğiz. Güçlü meclisi, hükümeti oluşturacağız. Ondan sonra da kim ayar çekmeye çalışırsa çalışsın ağzının payını vereceğiz inşallah. Birileri terörle Türkiye'yi dize getirmeye çalıştı ama Allah'a hamdolsun 15 Temmuz'dan sonra, millet arkamızda dimdik durdu. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz' dedi. Allah'a hamdolsun inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz."

Terör örgütü kırıntılarının fitne ateşini yakmaya çalıştıklarına işaret eden Bakan Tüfenkci, vatandaşların oynanan oyunların farkında olduğunu sözlerine ekledi.

- "Dolar veya benzinle bu işler olmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 24 Haziran'da milletle birlikte zafere ulaşacaklarını söyledi.

Çalık, "Uluslararası güçlere karşı koymak için durmak yok yola devam. Cumhur ittifakının karşısında duranlar için yol almaya devam." diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz hiç kimsenin hayal kurma özgürlüğünü elinden alamayız. Seni Kılıçdaroğlu başından savmak, başına bela olduğunu düşündüğü ve Meclisin dışına atmak için bir yol buldu. Eğer cumhurbaşkanı seçileceğini bilseydi Kılıçdaroğlu kendisi aday olmaz mıydı? İnce'yi başından savmak için cumhurbaşkanı adayı yaptı. Bizim üzerimizde birçok oyunlar oynanıyor, bunlar da onlara payanda oluyor. Dolar 4,80 TL olsa da bizi hiçbir şekliyle etkilemez. Biliyorsunuz Suriye'de, Libya'da dolar 1 liraydı. Dolarla veya benzinle bu iş olmaz, olursa mert insanların destekleriyle bu ülke dimdik ayakta durur."

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Öznur Çalık ile milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan ilçe esnafını ziyaret etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Akçadağ Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya

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