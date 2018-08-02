"Türkiye'ye parmak sallayanlara haddi bildirilmeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin sözde yaptırım kararlarına aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir." ifadesini kullandı. Bahçeli, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Son zamanlarda Türkiye-ABD ilişkilerinin sürekli irtifa ve itibar kaybıyla sarsıldığını belirten Bahçeli, bunun suç ve sorumluluğunun esef verici tek yanlı kararlarla savrulan, uzlaşmaz çelişkilere sapan, ittifak ahlakından uzaklaşmış politikaların ambargosuna kapılan ABD'ye ait olduğunu kaydetti. Türkiye'nin tarihsel hak ve hukukuna kastetmek için her fırsatı kullanan ABD'nin Türkiye ile kurduğu stratejik ortaklık ve müttefiklik bağlarında onmaz yaralar açmasının her türlü izahtan vareste olduğunu vurgulayan Bahçeli, ABD yönetimine hakim olan dar kadrolu bir güruhun, devamlı falso yaparak defolu siyasi tasarruflara gömülmesinin büyüyen tehlikeli husumetin ve tırmanan kirli hamasetin ulaştığı boyutları deşifre etmesi bakımından dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bahçeli, dün ABD yönetiminin yeni bir rezil ve riskli yaptırım kararını tüm dünyanın gözü önünde açıkladığına ve söz konusu skandal yaptırım kararının hedefinin Türkiye olduğuna işaret etti. - "Kepazeliğin somutlaşmış hali" ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin (OFAC) bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, FETÖ ve PKK ile irtibatı bulunan, casusluk faaliyetleri de sabit olan evanjelist papaz Andrew Brunson'un tutuklanmasında kilit rol oynadıkları gerekçesiyle İçişleri ve Adalet Bakanlarını yaptırım listesine aldığına değinen ve bu durumu "kepazeliğin somutlaşmış hali" olarak niteleyen Bahçeli, şöyle devam etti: "FETÖ ve PKK'ya karşı olağanüstü bir mücadele azmi gösteren bu iki Bakanımızın ABD'deki (olmayan) mal varlıklarına el konulması, bu ülke vatandaşlarıyla ticaret yapmalarının yasaklanması kararlaştırılmıştır. ABD yönetimini tesir altına alan karanlık zihniyetin halen görevlerini başarıyla yürüten iki Bakanımız hakkında aldığı yaptırım kararları hukuken geçersiz, ahlaken çürük, esasen yok hükmündedir."

- "Türkiye çadır devleti değildir" Türk milletinin emperyalizme kan veren evanjelist komployu, Türk ve İslam düşmanlığına istikamet çizen siyonist kumpas ve kuşatmayı müteneffir bir tavırla izlediğini belirten Bahçeli, "Türkiye çadır devleti değildir. Türkiye aşiret yönetimi, muz cumhuriyeti değildir. Türkiye tehdit ve şantajlarla taviz koparılacak yeni yetme bir ülke hiç değildir. ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır." değerlendirmesinde bulundu. "Geldiğimiz bu aşamada karşımıza çıkan tablo kaygı vericidir." ifadesini kullanan Bahçeli, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerini hazmedemeyen melanet çevrelerinin kriz ve kaosa davetiye çıkarmalarının, Türkiye'ye uluslararası toplum nezdinde küçük düşürme çarpıklıklarının sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu vurguladı. - "Kazdıkları yere kendileri düşeceklerdir" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmesiyle iç ve dış odakların eş güdüm halinde Türkiye düşmanlığını ileri ve üst bir faza taşıma çabalarının hiçbir alçak emele fayda sağlamayacağına işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kuyusunu kazmaya çalışanlar, kazdıkları yere kendileri düşeceklerdir. Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla köşeye sıkıştıracaklarını zanneden yerli ve yabancı gafil ve hainler yine çuvallayacaklar, yine bozguna uğrayacaklardır. ABD'nin sözde yaptırım kararlarının asıl gayesi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti'dir. İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın hedef seçilmesi ise FETÖ ve PKK'nın başını ezme konusundaki gösterdikleri samimiyet, feraset, gayret ve cesarettir. MHP oyunu görmüş, ahlaksız oyuncuları tanımıştır. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir. Aynı siperdeyiz, aynı mevzideyiz, aynı kaderin mevkiindeyiz. En ufak geri adım felakettir." - "Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır" Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel etkinlik ve nüfuz sahasının genişlemeye başlaması, bağımlılığı reddeden iradesi, tarihin ve coğrafyanın sesine kulak vermesinin emperyalizm canavarını doğal olarak ürküttüğünü, ürpermesine neden olduğunu belirtti.

Döviz silahını çekerek, yaptırım kozlarını masaya koyarak, darbe ve terör girişimlerini harekete geçirerek, Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışanların tarih ve beşeriyet önünde mahcup ve mağlup olmaktan kurtulamayacağını vurgulayan Bahçeli, barbar heveslerin beyhude olduğunu kaydetti. Türk milletine vahşi batı şartlarıyla mukabele edenlerin, çete mantığıyla müdahaleye kalkanların Allah'ın izniyle yine püskürtüleceğini ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: "Biz kovboy şapkasına değil, papaz külahına değil, Müslüman Türk milletinin ne dediğine bakarız, bakmaya da son neferimize kadar devam edeceğiz. ABD Hazine Bakanlığının sözde yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilke ve esasları kapsamında aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti meşru ve egemenlik hakları doğrultusunda her kararı almaya muktedir, her politikayı uygulamaya mezundur. Hiç kimseden izin ve icazet alınmayacaktır. ABD yönetimi, casus papazı ısrarla istiyorsa, Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduğunu aklından çıkarmayacaktır. Ülkemizin Pensilvanya'daki haini iade taleplerine adalet hatırlatması yapan ABD'nin, konu Papaz olunca takındığı kuru inadı maksatlıdır, alçak bir tertibin ispatıdır. Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır."