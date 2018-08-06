HABER

"Türkiye'ye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecekler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç: - "Bu zalim Avrupa, bu zalim ABD, bu zalim dünya Türkiye'ye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecekler, bütün mücadelemiz bunun için"

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Bu zalim Avrupa, bu zalim ABD, bu zalim dünya Türkiye'ye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecekler, bütün mücadelemiz bunun için." dedi.

Güvenç, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Osmanbey Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesisin açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye'ye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Vatandaşların duası olduğu sürece her sorunun üstesinden gelebileceklerini ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"Amerika, Avrupa ne derse desin, üstümüze hangi terör örgütlerini gönderirlerse göndersinler, vatandaşlarımızın duasıyla Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği sorun, yenemeyeceği terör örgütü yoktur. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var. Bu zalim Avrupa, bu zalim ABD, bu zalim dünya Türkiye'ye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecekler, bütün mücadelemiz bunun için. Bizimle eskisi gibi oynayamayacaklar. Bir iş yapacaksak karşılıklı saygıya dayanacak. Onlar da kazanacak biz de kazanacağız. Eskisi gibi elimize vurup, ağzımızdaki ekmeği alamayacaklar. Bütün mücadelemiz bunun için. Sizlerden bunun için dua ve destek istiyorum."

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da göreve başladıkları günden bu yana yaptıkları çalışmalara değinerek, eylül sonuna kadar 15 tesisi daha hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı. Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğizKılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğiz
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklamaCHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Kahramanmaraş TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletv

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.