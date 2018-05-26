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"Türkiye'yi 3,5 misli büyüttük"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Türkiye kalkınıyor. Türkiye'yi 3,5 misli büyüttük. Daha da büyüyecek. Büyük hedeflerimiz var. Bunu gören Batı, Türkiye'den korkuyor" - "Şimdi oyunları devam ediyor. Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar. Dolarla oynamaya kalkıyorlar. Hep dış kaynaklı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin kalkındığını belirterek, "Türkiye'yi 3,5 misli büyüttük. Daha da büyüyecek. Büyük hedeflerimiz var. Bunu gören Batı, Türkiye'den korkuyor." dedi.

Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, şu ana kadar Afyonkarahisar merkez ve 45 yerleşim yerinin su meselesini kökünden çözdüklerini söyledi.

Bu yerlerde bugüne kadar su sorununun yaşandığını anlatan Eroğlu, "Hatta eksikler varsa yapıyoruz. Burada yağış miktarı çok az. O zaman özellikle kışın ve ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmemiz lazım ki yazın sulamada kullanalım. Sulama olmadan yeteri kadar verim almak mümkün değil." diye konuştu.

- "Türkiye'nin önünü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar"

Eroğlu, Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktasında olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye kalkınıyor. Türkiye'yi 3,5 misli büyüttük. Daha da büyüyecek. Büyük hedeflerimiz var. Bunu gören Batı, Türkiye'den korkuyor. Eskiden Avrupa'da çocukları, 'Osmanlı geliyor' diye korkutarak uyuturlarmış. Hala onların izleri var. Korkuyorlar, halbuki biz medeniyette, insanlıkta onlara örnek olmuşuzdur. Türkiye'nin önünü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar. Bakın neler yaptılar; muhtaralar, parti kapatma ve 15 Temmuz hain darbe girişimi... Yıllarca bir haini hazırlamışlar. Bir casusu, alçağı ve neticede 15 Temmuz'da böyle bir alçak darbe girişiminde bulundular."

Türkiye'nin önünü kesmek için yapılanların devam ettiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Daha sonra güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmak istediler. 'Türkiye'yi rahatsız edelim, önünü keselim kalkınmasın, sürünsün. IMF'ye ve 70 sente muhtaç olsun. Akaryakıt kuyrukları uzaydan görünsün' istiyorlar. Yani o günler geri gelsin, bunu istiyorlar. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda onların oyunlarını bozdu. Şimdi oyunları devam ediyor. Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar. Dolarla oynamaya kalkıyorlar. Hep dış kaynaklı. Şimdi Avrupa ve ABD bizim seçimlerle ilgileniyor. Yahu sana ne bizim seçimlerden. Biz senin seçiminle ilgileniyor muyuz. Aziz milletim, bu oyunu gör."

Konuşmasının ardından Veysel Eroğlu, butona basarak tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Törenin ardından vatandaşlara ceviz, badem, zerdali, sedir ve iğde fidanı dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Bakan Eroğlu

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