"Birileri açılan köprüleri, tünelleri, limanları, yolları beton yığını olarak görebilir ama bilin ki ekonominin temeli bu altyapılara bağlı. Eğer siz Türkiye'yi büyütecekseniz sağlıklı yollarınız olması lazım. Allah'a hamdolsun Türkiye olarak bunu gerçekleştirdik. İhracatınızı artırmak istiyorsanız limanları artırmalısınız ve biz bunu gerçekleştirdik. Malatya özelinde ise 2015 seçiminde ne vadettiysek Allah'a hamdolsun bunları gerçekleştirdik, bunun haklı gururunu yaşıyoruz."

Birçok alanda Elazığ ile Malatya'yı birlikte düşündüklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

Tüfenkci, Malatya-Elazığ ekspresinin sefere başlaması dolayısıyla Malatya Tren İstasyonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, seferlerin yeniden başlamasının önemli olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhur hükümetinin başına getirirseniz, Meclisi de güçlü tutarsanız biz erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

24 Haziran için destek isteyen Tüfenkci, "24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhur hükümetinin başına getirirseniz, Meclisi de güçlü tutarsanız biz erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ulaşımda reform gerçekleştirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da 2002'den itibaren eğitimden sağlığa her alanda reformlar gerçekleştirdiklerini, en önemli reformun da ulaşım alanında olduğunu ifade etti.

Çalık, Malatya-Elazığ ekspresinin hayırlı olmasını dileyerek, Malatya'ya hızlı treni de getireceklerini, projenin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt'un konuşmasının ardından kurdela kesilerek Malatya-Elazığ ekspresi sefere başladı.

Daha sonra Bakan Tüfenkci ve Çalık, trenin makinist kabinine geçti.

Yolcu talepleri doğrultusunda sefere başlayan Malatya-Elazığ ekspresi her gün 06.45'te Malatya'dan 18.00'de ise Elazığ'dan hareket edecek.

236 yolcu kapasiteli ekspres, klimalı, modern ve konforlu vagonlara sahip.

