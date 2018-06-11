OSMANİYE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz." dedi. Çelik, AK Parti Kadirli İlçe Teşkilatı tarafından ilçe seçim koordinasyon merkezi önünde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a büyük bir coşkuyla gittiklerini söyledi. Sadece cumhurbaşkanı seçmeyeceklerini aynı zamanda mecliste hangi partinin çoğunlukta olacağına da karar verileceğinin altını çizen Çelik, her iki seçimde de verilecek büyük destekle "Türkiye davasına" katkı sağlanacağını ifade etti. Çelik, Osmaniye'nin vatanseverliğin ne olduğunu bildiğini, vatan savunması için en çok şehit veren illerin başında geldiğini aktardı. Memleketle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman, "Kim var, ilk kim koşacak" diye bakıldığında en önde Osmaniyelilerin görüldüğünü vurgulayan Çelik, Osmaniye'nin milli bilincin en yüksekte yaşandığı bir il olduğunu anlattı. Çelik, 24 Haziran günü sandıklarda verilecek her oyun aynı zamanda FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ ve DHKP/C'ye verilmiş bir cevap olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Amanoslar'a yerleşmeye çalışan terör örgütlerine karşı nasıl kahramanca mücadele verildiğini, bu ülkenin her bir toprağının korunması için nasıl kahramanca mücadele verildiğini görüyorsunuz. En çok şehit veren, gazisi olan illerin başında geliyorsunuz. Şehitlerimiz vazifelerini yapıyorlar. Onlar canlarını bu ülke için feda ediyorlar. Çünkü bu ülkenin can feda edilecek kadar kıymetli olduğunu biliyorlar. Canlarını feda ediyorlar. Niye? Biz şerefimizle bu bayrağın altında onurlu bir şekilde dünya devletleri içerisinde hak ettiğimiz yeri alalım diye." Çelik, kim ne yaparsa yapsın, en büyük güç ve kuvvetin birlik ve beraberlik olduğunu, birlik ve dirlik güçlendiği müddetçe yenilemeyecek zorluğun, aşılmayacak engelin olmadığını vurguladı. 24 Haziran'a çok az zaman kaldığını anımsatan Çelik, her bir oyun ülkeyi kurtaracak kadar hayati önemi olduğunu bildirdi. - "Geleceğe dimdik, umutla, güçle, kuvvetle yürüyoruz" Türkiye'nin etrafındaki gelişmelere, çalkantılara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Geleceğe dimdik, umutla, güçle, kuvvetle yürüyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi kimse bozamaz. Birlik, dirlik içerisindeyiz. Ben AB Bakanıyım. 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminden bir müddet sonra Avrupa'ya seyahatlere gittiğimizde şunu sordular. Dediler ki 'Siz ordunuzdan pek çok subay, astsubayı attınız. Eskisi kadar güçlü müdür ordunuz?' Ben de dedim ki 'Onlar Mehmetçik değildi. Onlar asker üniforması giymiş teröristlerdi. Biz onları atarak daha güçlü hale geldik.' Bakın hemen arkasından onları attığımızda zayıfladığımızı düşünenler Mehmetçiğin asıl gücünün sayıyla ilgili olmadığını gördüler. Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl destan yazdığını gördüler. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı geldi. Bir darbe girişimi geçireceksiniz, arkasından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarıyla terörle mücadele edeceksiniz. Ekonomik saldırılara uğrayacaksınız. PKK, PYD, DHKP/C'ye kadar herkes size saldıracak emin olun herhangi bir ülke olsaydı, hatta büyük ülkelerden bir tanesi olsaydı bütün bunlar karşısında tarumar olurdu ama biz bir yandan bunlarla mücadele ediyoruz bir yandan da bugün yine açıklandı rekor sayılabilecek büyüme rakamlarına imza atıyoruz. Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yorulmayacağız. Biz yaş aldıkça gençleşen bir siyasete inanıyoruz. Biz, koştukça tazelenen bir siyasete inanıyoruz."