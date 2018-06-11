OSMANİYE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz." dedi.
Çelik, AK Parti Kadirli İlçe Teşkilatı tarafından ilçe seçim koordinasyon merkezi önünde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a büyük bir coşkuyla gittiklerini söyledi.
Sadece cumhurbaşkanı seçmeyeceklerini aynı zamanda mecliste hangi partinin çoğunlukta olacağına da karar verileceğinin altını çizen Çelik, her iki seçimde de verilecek büyük destekle "Türkiye davasına" katkı sağlanacağını ifade etti.
Çelik, Osmaniye'nin vatanseverliğin ne olduğunu bildiğini, vatan savunması için en çok şehit veren illerin başında geldiğini aktardı.
Memleketle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman, "Kim var, ilk kim koşacak" diye bakıldığında en önde Osmaniyelilerin görüldüğünü vurgulayan Çelik, Osmaniye'nin milli bilincin en yüksekte yaşandığı bir il olduğunu anlattı.
Çelik, 24 Haziran günü sandıklarda verilecek her oyun aynı zamanda FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ ve DHKP/C'ye verilmiş bir cevap olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Amanoslar'a yerleşmeye çalışan terör örgütlerine karşı nasıl kahramanca mücadele verildiğini, bu ülkenin her bir toprağının korunması için nasıl kahramanca mücadele verildiğini görüyorsunuz. En çok şehit veren, gazisi olan illerin başında geliyorsunuz. Şehitlerimiz vazifelerini yapıyorlar. Onlar canlarını bu ülke için feda ediyorlar. Çünkü bu ülkenin can feda edilecek kadar kıymetli olduğunu biliyorlar. Canlarını feda ediyorlar. Niye? Biz şerefimizle bu bayrağın altında onurlu bir şekilde dünya devletleri içerisinde hak ettiğimiz yeri alalım diye."
Çelik, kim ne yaparsa yapsın, en büyük güç ve kuvvetin birlik ve beraberlik olduğunu, birlik ve dirlik güçlendiği müddetçe yenilemeyecek zorluğun, aşılmayacak engelin olmadığını vurguladı.
24 Haziran'a çok az zaman kaldığını anımsatan Çelik, her bir oyun ülkeyi kurtaracak kadar hayati önemi olduğunu bildirdi.
- "Geleceğe dimdik, umutla, güçle, kuvvetle yürüyoruz"
Türkiye'nin etrafındaki gelişmelere, çalkantılara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Geleceğe dimdik, umutla, güçle, kuvvetle yürüyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi kimse bozamaz. Birlik, dirlik içerisindeyiz. Ben AB Bakanıyım. 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminden bir müddet sonra Avrupa'ya seyahatlere gittiğimizde şunu sordular. Dediler ki 'Siz ordunuzdan pek çok subay, astsubayı attınız. Eskisi kadar güçlü müdür ordunuz?' Ben de dedim ki 'Onlar Mehmetçik değildi. Onlar asker üniforması giymiş teröristlerdi. Biz onları atarak daha güçlü hale geldik.' Bakın hemen arkasından onları attığımızda zayıfladığımızı düşünenler Mehmetçiğin asıl gücünün sayıyla ilgili olmadığını gördüler. Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl destan yazdığını gördüler. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı geldi. Bir darbe girişimi geçireceksiniz, arkasından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarıyla terörle mücadele edeceksiniz. Ekonomik saldırılara uğrayacaksınız. PKK, PYD, DHKP/C'ye kadar herkes size saldıracak emin olun herhangi bir ülke olsaydı, hatta büyük ülkelerden bir tanesi olsaydı bütün bunlar karşısında tarumar olurdu ama biz bir yandan bunlarla mücadele ediyoruz bir yandan da bugün yine açıklandı rekor sayılabilecek büyüme rakamlarına imza atıyoruz. Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yorulmayacağız. Biz yaş aldıkça gençleşen bir siyasete inanıyoruz. Biz, koştukça tazelenen bir siyasete inanıyoruz."
Çelik, Türkiye'nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle bütün mazlumların sevineceğini, Gazze'de, Arakan'da bayram yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi durumunda Türkiye'nin hayrını istemeyenlerin, kötülüğünü isteyenlerin, rekabet adı altında husumet besleyenlerin sevineceğini aktaran Çelik, dünyanın pek çok yerine Türk yardım kuruluşlarının çorbası olmayana çorba, ekmeği olmayana ekmek götürdüğünü ifade etti.
- "Mazlum milletlerin sesi oluyoruz"
Avrupa'da aşırı sağcılar ve ırkçıların Müslümanlara saldırdığını anımsatan Çelik, şöyle devam etti:
"Cami kapatmaya çalışıyorlar. Bunlara verilecek cevap Avrupa'daki Müslümanların, Türklerin sahipsiz olmadığını göstermektir, anlatmaktır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü kudretli olursa, milletimizin sesi güçlü olursa onların hepsine sahip çıkarız ama bilin ki onlar bunu söylüyorlar zaten. Eğer buradan ses çıkmıyorsa, yükselmiyorsa o zaman dünyadan hiçbir yerden ses çıkmıyor. Hepiniz gördünüz ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya karşı, Kudüs'e karşı saygısızlık olduğu zaman en güçlü ilk ses Türkiye'den, cumhurbaşkanımızdan çıktı. Belki de biz, Cumhurbaşkanımız sussaydı daha pek çok kişi susacaktı. Şununla gurur duyabilirsiniz. Sadece ülkemizi büyütecek işlere imza atmakla kalmıyoruz. Mazlum milletlerin sesi oluyoruz. Bundan 100 yıl önce istiklal mücadelemizde bizimle beraber olanlara sahip çıkıyoruz. Onları unutmadığımızı gösteriyoruz. Büyük bir devletin, milletin hangi coğrafyalara şefkat elinin nasıl yetişebileceğini herkese gösteriyoruz. Peki bu yeter mi? Yetmez. Dünyada yapacak çok iş, ulaşacağımız çok mesafe var. Ülkemizi, demokrasisini, öz güvenimizi, ekonomimizi büyütmek için daha çok çalışmak durumundayız. 10 yılda 100-200 yıllık yol yürüdük. Bu yolu daha da fazla yürümeye, yeni ufuklara, hedeflere varmaya hazırız."
Çelik, daha sonra Saadet Partisi Kadirli İlçe Başkanlığından istifa edip AK Parti'ye katılan Halil İbrahim Çuhadar'a parti rozeti taktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kadirli ilçesine yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını da yapan Çelik, tüm kentlerde en ücra noktalara dahi spor tesisleri kazandırdıklarını anlattı.
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