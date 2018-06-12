GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütçeden eğitime en çok pay ayıran ülkeler sıralamasında Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığını belirterek, "Gençlere 470 lira geri ödemesiz burs veriyoruz. Tek amacımız, ailesine yük olmasın. Gençlerimizi sevdiğimiz, anne ve babaları düşündüğümüz için veriyoruz. Türkiye'yi daha iyi noktalara gençlerimiz getirecek." dedi.
Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından ilçedeki ortaokul ve liselerde dereceye giren öğrencilere hediye edilen bilgisayarların dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği gençlere yapılan yatırımın her şeyden önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyaset anlayışlarının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" olduğunu, daha önceki devlet yöneticilerinin bu şekilde bir anlayışa ve vizyona sahip olmadığını ifade ederek, "Öğretmenin parasını ödemek için kapı kapı gezen liderler vardı. Şimdi 1 milyona yaklaşan öğretmen atamamız var. Her şeyin başı eğitim. Eğitime ayrılan payı yüzde 2’den yüzde 6'nın üzerine çıkardık. Bütçeden eğitime en çok pay ayıran ülkeler sıralamasında Türkiye dünyada ilk sırada." diye konuştu.
AK Parti öncesinde Gaziantep'teki derslik sayısının 5 bin olduğuna, bugün ise sayının 15 binlere ulaştığına dikkati çeken Gül, 5 yılda 7 bin 500 dersliği daha hizmete sunmayı hedeflediklerini anlattı.
Gül, önceden ailelerin çocuklarını üniversiteye nasıl göndereceğim diye endişe ettiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:
"Üniversite harçlarını biz kaldırdık. 45 lira burs veriliyordu. Ben okurken bu daha da düşüktü. Ne zorluklarla okuduk Allah bilir. Gençlere 470 lira geri ödemesiz burs veriyoruz. Tek amacımız, ailesine yük olmasın. Gençlerimizi sevdiğimiz, anne ve babaları düşündüğümüz için veriyoruz. Türkiye'yi daha iyi noktalara gençlerimiz getirecek. O yüzden okul başladığında sıra üzerinde okul kitaplarını yavrularımız görüyor. Ders kitaplarını devletimiz ücretsiz veriyor. Daha önce dönem sonuna kadar bulamadığımız, alamadığımız kitaplar olurdu. Biz altın mı bulduk, yoksa petrol mü? Hayır, milletine sevdalı bir anlayışla bunu yaptık."
Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin yarınlarının bugünden daha iyi olacağını belirterek, halkın desteği olduğu sürece hiçbir gücün Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Gül, 435 başarılı öğrenciye bilgisayarlarını teslim etti.
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