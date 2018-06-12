GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütçeden eğitime en çok pay ayıran ülkeler sıralamasında Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığını belirterek, "Gençlere 470 lira geri ödemesiz burs veriyoruz. Tek amacımız, ailesine yük olmasın. Gençlerimizi sevdiğimiz, anne ve babaları düşündüğümüz için veriyoruz. Türkiye'yi daha iyi noktalara gençlerimiz getirecek." dedi.

Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından ilçedeki ortaokul ve liselerde dereceye giren öğrencilere hediye edilen bilgisayarların dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği gençlere yapılan yatırımın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyaset anlayışlarının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" olduğunu, daha önceki devlet yöneticilerinin bu şekilde bir anlayışa ve vizyona sahip olmadığını ifade ederek, "Öğretmenin parasını ödemek için kapı kapı gezen liderler vardı. Şimdi 1 milyona yaklaşan öğretmen atamamız var. Her şeyin başı eğitim. Eğitime ayrılan payı yüzde 2’den yüzde 6'nın üzerine çıkardık. Bütçeden eğitime en çok pay ayıran ülkeler sıralamasında Türkiye dünyada ilk sırada." diye konuştu.