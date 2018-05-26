"Türkiye'yi dize getirme operasyonları artıyor"

Dolar ve faizleri ne kadar yükseltmeye çalışsalar da Türkiye'nin güçlü bir lideri ve hükümetinin olduğunu söyleyen Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

Türkiye'nin birlik ve beraberliği için, "dünya 5'ten büyüktür" diyebilmek ve şahsiyetli dış politika üretebilmek için önemli bir döneme girdiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Döviz üzerinden Türkiye'yi dize getirme operasyonları, 24 Haziran'a yaklaştıkça artıyor. Emin olun, Türkiye bunların üstesinden gelecek. Bunlar Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle başaramayacaklar, Türkiye'yi bölemeyecekler." diye konuştu.

24 Haziran'daki seçimlerin, Türkiye'nin bağımsızlığı, istiklal ve istikbali noktasındaki önemine değinen Bakan Tüfenkci, seçimlerin ülke dışında, Suriye, Filistin ve Kudüs için de önemli olduğunu dile getirdi.

"24 Haziran'a varmadan doların ve dövizin düşmeye başlayacağını hepiniz göreceksiniz. Bizim derdimiz, insanımıza iş, aş bulmak, refah düzeyini arttırmak ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak. Nasıl onurlu bir dış politikayı hedefliyorsak, insanımıza da daha fazla demokrasi ve refah istiyoruz. Bütün mücadelemiz, gayemiz bu. Biz 24 Haziran'ı önemsiyoruz. Bizim 2019'da planımız, normal zamanda seçimi yapabilmekti. Ama ülkenin gelmiş olduğu bu noktada, seçim ortaya konduğunda, her zaman seçime hazır bir parti olarak 'varız' dedik ve sandıkları sizlerin önüne getirdik."

- Çalık: "Biz milletin sesine kulak veririz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Doğanşehir'e yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Malatya'nın geneline AK Parti'nin yaptığı yatırımların yanı sıra yapılacak projeler hakkında açıklamalarda bulunan Çalık, "Ne söz verdiysek yerine getirdik. Onlar laf eder, biz iş yaparız, binlerce kez şükürler olsun. Onlar ince hesap yapar, biz milletimizin sesine kulak veririz." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci ve Öznur Çalık'ın ardından milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan da konuşma yaptı.

