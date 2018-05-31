"Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki günler bugünlerden çok daha iyi olacaktır. Bugün nasıl dünden daha iyi ise yarınlar daha aydınlık olacaktır." dedi. Soylu, Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ileterek, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 24 Haziran'da da birliği ve beraberliği destekleyerek sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da mesaj vermelerini istedi. Trabzon'da yapılan yatırımları anlatan Soylu, güçlü hükümet ve irade ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları güçle beraber bunları gerçekleştirdiklerini söyledi. Soylu, vatandaşlardan endişe etmemelerini isteyerek, "Önümüzdeki günler bugünlerden çok daha iyi olacaktır. Bugün nasıl dünden daha iyi ise yarınlar daha aydınlık olacaktır." diye konuştu. Türkiye'nin çok önemli ve kritik bir seçime gittiğinin altını çizen Soylu, "Memleketimiz kritik, önemli bir memleket olduğu için attığımız adım hep bizi ileriye, geleceğe taşımaktadır. Milletin verdiği karar bizi zenginliğe, daha fazla özgürlüğe taşımaktadır." dedi.

Soylu, Türkiye'nin siyasi tarihindeki çeşitli olayları örnekleriyle anlatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Geçen gün Atatürkçü Düşünce Derneği adı altında, ismi de yakışmayan aslında, diyor ki '1960 darbesi milletin kurtuluşu olmuştur.' Yani bir taraftan rahmetli Menderes'in idam edilmesini onaylıyor, diğer taraftan da o darbenin Türkiye'ye getirdiği karanlığı, bir aydınlık olarak tarif etmeye çalışıyor. Bende bir açıklama yaptım, 'Hemen suç duyurusunda bulunuyoruz, gereğini de yapacağız, hemen soruşturma başlatıyoruz.' Hemen tweetlerini silmişler. Silmeseydiniz de görseydiniz. Burası eski Türkiye değil. Burası hukuk devletidir. Burası demokratik bir devlettir ve kimse milletin iradesiyle, milletin hatıralarıyla, milletin sevdikleriyle, milletin kıvanç duyduklarıyla bu şekilde bir değerlendirmeyle ortaya çıkamaz." Çok önemli seçime gidildiğini ve bunu sadece bir seçim olarak düşünenlerin yanılgı içinde olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu ülkenin yıllarca çektiği ızdırapları, şu nesillerin yıllarca gördüklerini ve her birimizi bir kara kabuklu deftere işleyerek, bizi fişleyenlere karşı 'Siz mağlup oldunuz, millet kazandı' diyebileceğimiz bir seçime gidiyoruz hep beraber." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz terörle, PKK ile o lanet olası FETÖ ile DEAŞ ve DHKP-C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Okyanus ötesinden bize parmak sallayanlara, 'Ben dünyanın en büyük devletiyim.' diyenlere karşı ayakta güçlü durmamızı yarım bırakalım mı? Biz bu ülkede demokrasiyi, zenginliği, hukukun üstünlüğünü ve bu ülkenin yarınlarına umutla bakmayı yarım bırakalım mı?" sorularını yönelten Soylu, vatandaşların "Hayır" cevabı üzerine, vaktin milli otomobili, milli uçağı, şehir hastanelerini, barajları yapma vakti olduğunu, yapılan işleri de tamamlama vakti olduğunu dile getirdi. Soylu, üçüncü havalimanının sadece uçaklar gelsin, insin diye yapılmadığına dikkati çekerek, "Hiç kimse farkında değilse buradan söylüyorum, biz dünyanın en önemli ülkesinde, en pahalı arazisinde, en kıymetli arsasında, en kıymetli vatanında yaşıyoruz. Bize dün yaptırmadıklarını, bugün güçlü bir şekilde yaparak Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Duymuyorlarsa duysunlar, kıskanmıyorsa kıskansınlar, çatlamıyorlarsa çatlasınlar." diye konuştu.

- "Niye hopladınız birilerinin talimatlarıyla beraber, yakışıyor mu?" Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı ziyaretleri anlatan Soylu, oraların huzur bulduğunu, sokakların ışıl ışıl olduğunu belirtti. Soylu, kayyum atanan belediyelerin yaptığı hizmetlere dikkati çekerek, 6 bin 630 kilometre sıcak asfalt, 10 milyon metrekare parke taş, 40 bin kilometrekare sathi kaplama ve stabilize, binlerce kilometre kanalizasyon yapıldığını aktardı. Teröre giden paranın artık millete hizmet için harcandığının ancak birilerinin bundan rahatsız olduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti: "Kimler rahatsız oldu? Muharrem İnce rahatsız oldu mu? Neden? Akşener rahatsız oldu mu? Bizi en çok üzen de rahmetli Erbakan hocamızın partisinin bugün başında olanlar, Temel Karamollaoğlu da rahatsız oldu. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Selahattin Demirtaş içeriden çıksın, dışarıda propaganda yapsın.' Her şeyi bir tarafa bırakalım, 6-7 Ekim olaylarında bu ülkede 53 kişinin katledilmesi talimatını kim verdi? Yasin Börü'nün katledilmesini kim sağladı? Sayın İnce, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Demirtaş çıksın öyle mi? Demirtaş çıksın dışarıya, peki biz terörle mücadele edip şehit olan evlatlarımıza ne diyeceğiz? Biz Yasin Börü'nün ailesine ne diyeceğiz? Biz o belediyelere gönderilen parayı, terör örgütlerine gönderip, terör örgütlerinden askerimize polisimize, ülkemizin birliğine, jandarmamıza, korucumuza kurşun sıkan teröristlerin sonrasında ölen evlatlarımıza, şehitlerimize ne diyeceğiz? Biz her şehit cenazesine ay yıldızlı tabutun arkasından tebriklerle yürüyen onbinlerce insana ne diyeceğiz? Bana bunu söyler misiniz? Niye hopladınız birilerinin talimatlarıyla beraber, yakışıyor mu?"

Soylu, HDP'nin eşbaşkanının dün akşam televizyonda konuşma yaptığına işaret ederek, şunları kaydeti: "Ne dedi biliyor musunuz? 'Sur bizim, evet, çukur bizim direnişimizdir.' dedi. Temel Karamollaoğlu Bey buradan size söylüyorum, bir yerde sıkıştınız mı nefesi Tayyip Erdoğan'ın yanında alıyorsunuz 'Aman bize yardımcı olun.' diye? Doğru mu? Ama ömür boyu bu adamı kıskandınız, ülkemizdeki özgürlükleri getiren, hürriyeti getiren, dünün Türkiye'sinin hepimizin üzerinde felaketler oluşturduğu senaryoları birbir elinin tersiyle iten bu kişiyi kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Bunu millet görmektedir. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tabloyla yani Demirtaş ve HDP ile birlikte bir büyük adım atıyorsunuz. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın bilesiniz ki bu teröristleri kurtaramayacaksınız. Bir şikayeti size yapmak zorundayım, bu o kadar ucuz, bedava olmamalıdır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye inanmayanlar maalesef böyle bir yolculuğun içerisinden geçmektedirler. Buna en iyi ve güzel cevabı sizin vereceğinize inanıyorum."

- "Biz yarınların, geleceğin partisiyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tabi olduğunu ifade eden Soylu, "O ne derse biz onu yaparız. Bizi İstanbul'a ikinci bölgeye birinci sıraya gönderdi. Şimdi mücadelemizi orada yapacağız, bu uşağınızı orada yalnız bırakmayın." dedi. Soylu, vatandaşlardan sandıkları yine patlatmalarını isteyerek, "Biz hedeflerin partisiyiz. 2023, 2053, 2071... Biz yarınların, geleceğin partisiyiz. Bunu hep birlikte ortaya koymak durumundayız. Bizim hedeflerimiz var." ifadesini kullandı. Türkiye'de ekonomideki gelişmeleri ve hedefleri anlatan Soylu, sadece 780 bin kilometrekare için seçime gidilmediğini, elini uzatmış bu coğrafyadan, asil milletten destek bekleyenler için de seçime gidildiğinin altını çizdi. Soylu, o destek bekleyenler için de güçlü ve kudretli olmak gerektiğini dile getirerek,"Ancak güçlü, kuvvetli bir Türkiye, ayakları üzerinde duran bir Türkiye bütün dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir Türkiye olacaktır. Bunu hep beraber sağlayacağız." sözlerine yer verdi. Türkiye'ye kurulan tuzaklara, oyunlara dikkati çeken Soylu, milletin bu tuzakları, oyunları reyle, sandıkla ve demokrasiyle yendiğini söyledi.