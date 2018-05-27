"Türkiye'yi erdem, irade ve cesaretle şaha kaldıracağız"

Tüfenkci, "24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğine yönelik bir seçim yapıyoruz. Burada şu veya bu nedenle, şuna küstüm, buna küstüm, pireye kızdım yorganı yaktım meselesine getirmeden, 15 Temmuz'da milli iradeye nasıl sahip çıktıysak, yine milli iradeye sahip çıkarak, cumhurbaşkanlığı hükümetinde ve Meclis'te de güçlü Meclis, güçlü Hükümet ile Türkiye'yi erdem, irade ve cesaretle inşallah şaha kaldıracağız." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti 27. dönem milletvekili adayları, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarda muhtarlarla bir araya geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Güçlü Meclis, güçlü Hükümet ile Türkiye'yi erdem, irade ve cesaretle inşallah şaha kaldıracağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Malatya'ya ve ilçeye yaptıkları hizmetleri anımsatarak, muhtarlara büyük önem verdiklerini, her zaman onlarla beraber aynı yolda yürüdüklerini kaydetti.

Çalık, iktidarları döneminde hem Malatya için hem de Türkiye için yapılamaz denilen birçok hizmeti kente getirdiklerini vurgulayarak, kente yeni bir terminal binası yapılması kararını aldıklarını ve temelini 2019'da atacaklarını ifade etti.

24 Haziran seçimlerinin önemine işaret eden Çalık, "Bahçede tek gül bir şeye benzemez ama öbek öbek olduğunda bahara taç olur. Biz bizim muhtarlarımız, dostlarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimizle 24 Haziran'daki seçimlere taç olacağız inşallah. Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlerle cumhurbaşkanı seçeceğiz inşallah. Allah nasip ederse Malatya'dan 6-0 milletvekilini çıkarıp Meclise göndereceksiniz. Diğerlerine söyleyecek cümleleriniz çok da siz o 'ince' hesaplara hiç girmeyin. CHP'ye genel başkan olamayan adam, Türkiye Cumhuriyeti'nin başına asla cumhurbaşkanı olamaz. Buna muhtarlarım asla izin vermez." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci ve Öznur Çalık'ın ardından milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan da muhtarlara hitap etti.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.

