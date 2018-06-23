Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız yarın milletimizin oyuyla inşallah tekrar cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye'yi hedeflerine Erdoğan ve arkadaşları ulaştıracak." dedi.

Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin her şehrinde, beldesinde yoğun bir kampanya yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların oylarını kullandıklarını, yarın akşama kadar da gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlara, bugüne kadar tüm Türkiye ve Antalya'da yaptıklarını, bundan sonra yapacaklarını net şekilde anlattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve diğer arkadaşlarımız da tüm Türkiye'de bugüne kadar ne yaptık, gelecek vizyonumuz nedir, sadece yurt içi değil sınırlarımızı aşan vizyonumuzu ortaya koyduk. Diğer adaylar da konuştu. Onlar da neleri yaptırmayacaklarını özellikle gayet güzel söylediler. Vatandaşlar da bunu gördü. Bu seçim kampanyasında gördük ki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den başka Türkiye için ortaya proje, gelecekle ilgili bir vizyon koyan başka bir aday, parti çıkmadı. Maalesef öyle. Genellikle retorik ve demagojiden ibaret oldu seçim kampanyaları. Biz proje ve Türkiye'nin gelecek vizyonu üzerinde yarışmak isteriz ama şimdi söz millette."