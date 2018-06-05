Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Milletin derdiyle dertlenen, ileriye, geleceğe sadece milletin gözüyle bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenecek, Allah'ın izniyle 24 Haziran'da yeni sistemin tatbikini sağlayacak ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız." dedi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasını ziyaret eden Çavuşoğlu, burada çalışanlara seslendiği konuşmasında, Türkiye'nin 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde büyük bir atılım içinde bulunduğunu ancak bunları engellemeye çalışanların olduğunu söyledi. Türkiye'nin önünde engel olmak isteyenlerin ne yaparlarsa yapsınlar bunu başaramayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye üzerinde emelleri olanların, Türkiye'ye dönük proje güdenlerin, Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların, Türkiye'yi tekrardan kontrol altında tutmak isteyenlerin birinci amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak, onu devletin başından almak, ondan sonra Türkiye'yi teslim almaktır. Biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ı kontrol altına alamazlarsa Türkiye'yi teslim alamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bu bölgede küresel bir dev olacak" Çavuşoğlu, 1939 yılında Nuri Demirbağ diye bir uçak mühendisinin uçak yaptığını, o uçakla beraber İstanbul'dan Eskişehir'e, İstanbul'dan Sivas'a indiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Şimdi sizlere soruyorum; 1938-1939'lu yıllarda Yıldız Parkı'nda uçak fabrikası varken onun yerinde şu an yeller esiyor ve uçak buharlaştı da nerede? Kim, niye yaptırmadı? Bunun cevabını sormayacak mıyız? Bizi bize bırakmadılar. Uluslararası vesayet odakları içerideki iç vesayetçilerle bir araya gelerek Türkiye'nin hamle yapmasını, kalkınmasını, yerli ve milli liderler ekseninde Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini istemediler. İstediler ki Türkiye ne zaman isterlerse ensesine vurup ağzındaki lokmayı alsınlar. Türkiye'yi her zaman kontrol altında tutsunlar. Türkiye ne uzasın ne kısalsın. Türkiye sürekli emeklesin. Ama yağma yok. Artık değişti. Türkiye bu bölgede küresel bir dev olacak, Türkiye bu bölgede masaya oturulduğunda kendisine rağmen hiçbir ülke kendisine dayatmada bulunamayacak. 24 Haziran bunun miladıdır."

AK Parti hükümetlerinden önce Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 16 yıllık iktidar döneminde sağladıkları 3,7 katlık büyümeyle bu rakamı 11 bin dolara yükselttiklerini bildirdi. - "Bunlar gerici" Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 16 yılda her halükarda 3,5 kat büyümüşse bunun çok değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Ama yaklaşık yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye'de uygulana gelmekte olan hükümet etme modeliyle maalesef Türkiye istediği randımanı tesis edememiştir, milletine istediği standartları sağlayamamıştır. Rahmetli Türkeş'ten tutun da Erbakan'a, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan tutun da Demirel'e, Özal'a varıncaya kadar bu sistemi sorgulamışlar ve bugün bizim getirmiş olduğumuz, sizlerin oylarıyla 16 Nisan'da değiştirdiğimiz sistemi hep ön görmüşler ama gerçekleştirme fırsatı yakalayamamışlar." Seçimler öncesinde muhalefetin ise milletin oylarıyla değiştirdiği hükümet etme modelini yeniden eski sisteme dönüştürmeyi vadettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlar gerici. Bir ülkeye bir siyasetçi eskiyi ve geçmişi vadedebilir mi? Geleceği, ufku göstereceksin. Değişimi, dönüşümü vadedeceksin. Millet seni öyle tercih edecek." dedi.

- "YPG'ye PYD'ye PKK'ya sırtını dayayanlar kimdi?" Çavuşoğlu, 24 Haziran'a 18 gün kaldığını, bu sürecin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yapıyorlar bugünlerde? Kimlerin kimlerle aşık attığını, kimlerin kimlerle bir araya geldiğine baksanız, o fotoğrafı ortaya koysanız zaten her şey tamamen ortaya çıkacak. O bütün fluluk olan kalkacak ve net bir şekilde hepimizin gözleri önünde cereyan edecek. Hepsi bir araya geldiler, HDP'nin eş başkanı, Kandil'in yardakçısı, siyasi partinin eş başkanının hapisten çıkarılması için ağız birliği etmişçesine yargıya söz söylüyorlar. Kobani olaylarında 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Yasin Börü'nün başı taşla ezilerek öldürüldü. 4. kattan aşağı atıldı, üzerinden 4 defa araba geçti. Kim yaptı bunları? YPG'ye PYD'ye PKK'ya sırtını dayayanlar kimdi? Üstüne üstlük bu bir yargı kararı. Size ne oluyor? Kandil ile omuz omuza, yan yana geldiniz aynı şeyi devam ettiriyorsunuz." - "Bize retorikler söylüyor" Seçim zamanı CHP'nin geçmişte yaptıklarını unutturmak için millete hep şirinlik yaptığının altını çizen Hakan Çavuşoğlu, "Bugünlerde gerek cumhurbaşkanı adayı gerekse genel başkanı olan zat, seçim meydanlarında yine şirinlik yapıyor, güya Türkiye sevdası varmışcasına bize retorikler söylüyor. Yok böyle bir şey. Şehit cenazesine gidenler bunlarda, 'Hiçbir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden tiksindiğim kadar' diyenler bunların milletvekili listelerinde. Bunları unutacak mıyız? Onun için Türkiye güçlü bir ülke olmak zorundadır. Türkiye bu insanların eline bırakılacak kadar da hafif bir ülke değildir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "apoletlerini sökeceğim" sözüne de değinerek, şunları söyledi: "Bir Afrin operasyonu gerçekleştirdik. 59 günde tamamen bölgeyi teröristlerden temizledik. Afrin operasyonuna başladığımız tarihte Kılıçdaroğlu 'Sizi kefenle karşılayanları oraya gönderin. Afrin'e girmeyin' diyordu. PKK da 'Oraya girmeyin' diyordu. Batı da bunu istemiyordu. Ama bugün Afrin komutasını organize eden Metin Temel Paşa, anayasa gereğince başkomutan olan cumhurbaşkanımıza, Esnaf Sanatkarlar Odası'nın Malatya'da vermiş olduğu bir iftara katıldı diye onun apoletlerini sökmekle ona yakıştırmalar yapan, saldırılarda bulunan anamuhalefetin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce var. PKK adına konuşuyor. FETÖ adına konuşuyor ve onları cesaretlendiriyor. Sen kimsin Metin Temel Paşanın rütbesini sökeceksin? Kimsin kardeşim sen? Bu millet bunu sana söktürür mü?" - "AK Parti'nin iktidarda kalması gerekiyor"