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"Türkiye'yi uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "4 Mayıs'tan bu yana hep Türkiye'yi barıştırmak için, Türkiye'yi bir arada tutmak için, uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum"

MANİSA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı 4 Mayıs'tan bu yana Türkiye'yi barıştırmak, bir arada tutmak ve uzlaştırmak için çaba harcadığını söyledi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Maden Şehitliği'ni ziyaret eden İnce, 4 yıl önceki maden faciasında yaşamını yitiren madencilerin kabrine gül bırakıp dua etti.

Kabir ziyaretinde bulunan ailelerle sohbet eden İnce, babasının mezarına mektup bırakan bir kız çocuğunun mektubunu okudu.

Daha sonra İzmir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan İnce, 301 madencinin isminin yazılı olduğu pankartı taşıdı, Madenci Heykeli'ne karanfil ve gül bıraktı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde konuşan İnce, şehit madencilerin ailelerinin acılarını paylaşmaya geldiğini, onlara sabır dilediğini belirtti.

Bugün Soma'nın acı ve yas günü olduğunun altını çizen İnce, "Türkiye'nin acı, yas günü. Maden şehitlerimizin bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının eşi oradaydı. Oğlu orada olanların ellerinden eşi orada olanların ellerinden öpüyorum. Onlara sabır diliyorum. Şunu söyleyeyim, farkındaysanız 4 Mayıs'tan bu yana hep Türkiye'yi barıştırmak için, Türkiye'yi bir arada tutmak için, uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum." diye konuştu.

"Asla intikam ve rövanş peşinde değilim ama bir şey hariç. O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu." diyen İnce, "O tekme atandan hesap sormazsam namerdim." ifadesini kullandı.

İnce, Soma'daki maden faciasının üzerinden 4 yıl geçtiğini, davanın 3 yıldır sürdüğünü belirterek, "Hala sonuçlanmamış. Tazminatlar ödenmemiş. Hala buradaki esnafın parası ödenmemiş. Yazıktır, günahtır." dedi.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacaklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Size söz bu ülkede barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Bunu başaracağız. Hukukun üstünlüğü egemen olacak. Mahkemelerimizin kararlarına herkes saygı duyacak. İtibarımız artacak dünyada bunu başaracağız. Bunu sokakta ve meydanda görüyorum. Bu iş tamam aslında. Tekrar annelerin gününü kutluyorum, bütün annelerin ellerinden öpüyorum."

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