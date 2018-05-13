"Türkiye'yi uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum"

Bugün Soma'nın acı ve yas günü olduğunun altını çizen İnce, "Türkiye'nin acı, yas günü. Maden şehitlerimizin bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının eşi oradaydı. Oğlu orada olanların ellerinden eşi orada olanların ellerinden öpüyorum. Onlara sabır diliyorum. Şunu söyleyeyim, farkındaysanız 4 Mayıs'tan bu yana hep Türkiye'yi barıştırmak için, Türkiye'yi bir arada tutmak için, uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra İzmir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan İnce, 301 madencinin isminin yazılı olduğu pankartı taşıdı, Madenci Heykeli'ne karanfil ve gül bıraktı.

MANİSA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı 4 Mayıs'tan bu yana Türkiye'yi barıştırmak, bir arada tutmak ve uzlaştırmak için çaba harcadığını söyledi.

"Asla intikam ve rövanş peşinde değilim ama bir şey hariç. O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu." diyen İnce, "O tekme atandan hesap sormazsam namerdim." ifadesini kullandı.

İnce, Soma'daki maden faciasının üzerinden 4 yıl geçtiğini, davanın 3 yıldır sürdüğünü belirterek, "Hala sonuçlanmamış. Tazminatlar ödenmemiş. Hala buradaki esnafın parası ödenmemiş. Yazıktır, günahtır." dedi.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacaklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Size söz bu ülkede barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Bunu başaracağız. Hukukun üstünlüğü egemen olacak. Mahkemelerimizin kararlarına herkes saygı duyacak. İtibarımız artacak dünyada bunu başaracağız. Bunu sokakta ve meydanda görüyorum. Bu iş tamam aslında. Tekrar annelerin gününü kutluyorum, bütün annelerin ellerinden öpüyorum."

