"Türkiye'yi yönetmek istiyorsan başka kapılarda aday aramayacaksın"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Eğer Türkiye'yi yönetmek istiyorsan başka yerlerde, başka kapılarda aday aramayacaksın. Muhalefet, iktidar adayı demektir. Ancak gel gör ki muhalefet partisinin başkanı aday olmamak için köşe bucak kaçıyor. Başka partilerin kapısını çalıyor. Başka biri aday olsun diye çalışıyor, çabalıyor, ortalıkta koşup duruyor çünkü kendisine güvenemiyor. Başına geleceği biliyor. Parti başkanlığı da cumhurbaşkanlığı da gidecek diye endişe ediyor. Onun için milletvekillerini başka partiye gönderiyor." dedi. AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi'nin yapıldığı Halkapınar Spor Salonu yanında vatandaşlara hitap eden Yıldırım, güzel İzmir'e ve Türkiye'ye sevdalı olduklarını, İzmir'in Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı yer olduğunu belirterek "İzmir üretimle, ticaretle, turizmle büyüyen bir şehrimizdir. Modern Türkiye'nin aydınlık yarınlarıdır İzmir." dedi. Başbakan Yıldırım, 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde İzmir'i asla ihmal etmediklerini, Türkiye'nin aydınlık yüzü olarak gördükleri kenti daha da geliştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi.

Yurtseverliklerinin Türkiye'nin her tarafı için geçerli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Doğuda başka, batıda başka, kuzeyde başka, güneyde başka konuşmayız. Ay yıldızlı bayrağımızı İzmir'de de dalgalandırırız, Hakkari'de de dalgalandırırız, Diyarbakır'da da dalgalandırırız, Sinop'ta da Hatay'da da... Bu ülkenin her karış toprağında ülkemizin ezanları okunur, bayrağı dalgalandırır, kardeşlik türküsü gece gündüz söylenir." dedi. Yıldırım, bir parçanın, bir sınıfın veya bir zümrenin değil, bütün ülkenin siyasetini yaptıklarını, dünyanın bütün mazlum milletlerinin acısına ortak, dertlerine derman olduklarını anlattı. - "Ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık" Türk milletinin asırlık hissiyatına sahip çıktıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Hamdolsun milletimiz de bu yaptıklarımızı takdir ediyor ve 15 yıldır İzmir, İzmirli hemşehrilerim, bütün vatandaşlarımız arkamızda bize destek oluyor. Girdiğimiz her seçimde açık ara birinci olarak ülkemize milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu zamana kadar sevgili kardeşlerim ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. AK Parti'yi siz kurdunuz, milletimiz kurdu. AK Parti, Türkiye demektir. Türkiye, AK Parti demektir. Bizim siyasetimizin istikametini de yönünü de milletimiz belirledi. 'Sen şucusun sen bucusun' diye milleti ayrıştırmadık, herkesi kucakladık."

Yıldırım, İzmirlilerin 15 Temmuz alçak darbe girişiminde meydanlarda toplandığını ve Türkiye'ye sahip çıktığını aktararak "Ay yıldızlı bayrağımızı o gece indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Darbecilere hak ettiği cevabı ve cezayı verdiniz. Allah sizden razı olsun. Çukur operasyonlarıyla kardeşliğimizi hedef aldılar. Bizi yıldırmaya teslim almaya çalıştılar. Ancak milletimizin desteği Allah'ın yardımıyla bütün hainlere, cinayet şebekelerine, ihanet odaklarına hak ettiği cevabı verdik." dedi. - "Siyasette mühendislik olmaz" Seçim gününün belli olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi: "Ama muhalefete de bir haller oldu. 'Seçim seçim' diye başımızın etini yiyenler, seçim tarihi açıklanınca 'Ne yapacağız, ne edeceğiz, yine hazırlıksız yakalandık.' diye oraya buraya koşturmaya başladılar. Aday arıyorlar. Adayı uzaydan mı getireceksiniz? Bugüne kadar aday yetiştiremediyseniz bundan sonra Mars'tan mı aday gelecek? Çatılar kuruyorlar, tezgahlar yapıyorlar. Ama o çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu. Türkiye'ye güveneceksin. Eğer Türkiye'yi yönetmek istiyorsan başka yerlerde, başka kapılarda aday aramayacaksın. Muhalefet, iktidar adayı demektir. Ancak gel gör ki muhalefet partisinin başkanı aday olmamak için köşe bucak kaçıyor. Başka partilerin kapısını çalıyor. Başka biri aday olsun diye çalışıyor, çabalıyor, ortalıkta koşup duruyor çünkü kendisine güvenemiyor. Başına geleceği biliyor. Parti başkanlığı da cumhurbaşkanlığı da gidecek diye endişe ediyor. Onun için milletvekillerini başka partiye gönderiyor. 'Aman milletvekillerimizi al da bize bir aday bul, bize destek ol.' Böyle bir şey olmaz. Siyasette mühendislik olmaz, siyasette zorlama olmaz. Siyaset adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la yapılır. Siyaset vatanını, milletini canından aziz bilen, 15 Temmuz gecesi alçakların karşısına çıkan ve onlara milletiyle birlikte hakettiği dersi veren yiğit insanlarla yapılır. Siyaset yolu görünce kirişi kıranlarla asla yapılmaz."