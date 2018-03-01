'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal'de havalimanının Türkler tarafından kısa zamanda yapılmış olması bizim için iftihar vesilesi." dedi. Erdoğan, ayrıca Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Hollande'nin "Burayı Türk müteahhitleri yaptı" cevabını alınca şoke olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Teklif ettiğimiz serbest ticaret anlaşması her iki ülkenin de yararına olacaktır. Bundan korkmaya gerek yok. Barter anlaşmaları da ekonomiyi geliştirecektir.

Afrika'yı sömürmek değil, beraber büyümek istiyoruz. Biz insanı, diğer inanın kurdu olarak değil, Senegal atasözünüzün dediği gibi insanı diğer insanların şifası olarak düşünüyoruz.

195 ülkenin kaderini 5 ülke belirleyemez. Sadece 5 ülkenin dudakları arasına sıkışmış bir kaderi dünya taşıyamaz. Şu anda dünya 2. Dünya Savaşı koşullarını taşımıyor.

Kudüs meselesinde ne oldu? Dünya konuştu, konuşunca 128 ülke tavrını koydu. 8 ülke ABD ile oldu. 128 ülke diğer tarafta yer aldı. Önemli olan haklı olmak.