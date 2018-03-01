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'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşma yaptı. Erdoğan'ın, Fransa eski Cumhurbaşkanı Hollande'la ilgili anlattığı olay dikkat çekti.

Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal'de havalimanının Türkler tarafından kısa zamanda yapılmış olması bizim için iftihar vesilesi." dedi. Erdoğan, ayrıca Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Hollande'nin "Burayı Türk müteahhitleri yaptı" cevabını alınca şoke olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Teklif ettiğimiz serbest ticaret anlaşması her iki ülkenin de yararına olacaktır. Bundan korkmaya gerek yok. Barter anlaşmaları da ekonomiyi geliştirecektir.

Afrika'yı sömürmek değil, beraber büyümek istiyoruz. Biz insanı, diğer inanın kurdu olarak değil, Senegal atasözünüzün dediği gibi insanı diğer insanların şifası olarak düşünüyoruz.

195 ülkenin kaderini 5 ülke belirleyemez. Sadece 5 ülkenin dudakları arasına sıkışmış bir kaderi dünya taşıyamaz. Şu anda dünya 2. Dünya Savaşı koşullarını taşımıyor.

Kudüs meselesinde ne oldu? Dünya konuştu, konuşunca 128 ülke tavrını koydu. 8 ülke ABD ile oldu. 128 ülke diğer tarafta yer aldı. Önemli olan haklı olmak.

"SAYIN HOLLANDE FRANSIZLARIN DEĞİL, TÜRKLERİN YAPTIĞINI DUYUNCA ŞOK OLUYOR"

Senegal'de havalimanının Türkler tarafından kısa zamanda yapılmış olması bizim için iftihar vesilesi.

Burada enteresan bir gelişme de oluyor. Sayın Hollande (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı), burada yapılan bir toplantıya geldiğinde, "burayı Fransız müteahhitler mi yaptı" diye soruyor. "Hayır, burayı Türk müteahhitleri yaptı" cevabını alıyor. Tabi o zaman şok oluyor. Bunlar bizim iftihar meselemiz.

Macron "bu havalimanını Fransızlar mı yaptı" diye soruyor, "hayır Türkler yaptı" cevabını alınca

Amacımız Türk iş insanlarını Senegal'le çalışmaya teşvik etmek.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Senegal Fransa havalimanı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
millî gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen yahudi madalyası boynunda taşıyan PAPA dostu TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotoları olandan TÜRK milletine HAYIR gelmez
bizim chp liler hergün şok oluyor
bişey uretemesekte mutahitimiz var değil mi yaşa
Koskoca renault,citroen,peugeot,air bus üreticisi fransanın cumhurbaşkanı,,havaalanını yapan Türklerdenmi korkmuş.Buna aptallar inanır
kimin döneminde yapılmış..onuda söyle yılınıda söyle erbakan yapmıştır..öğrenin..
iyi hoş da bizim havaalanlarını köprüleri ve limanları neden yabancılar yapıyor bizim mütahitler yurtdışında becerebiliyorda yurtiçinde neden beceremiyorlar
Bey efendi gezmede afrinde canlar gidiyor canlar senin ccoukların damatın sarayda boga gibi beslenirken gariban asker ölüyor ölüyor senin yanlış politakalarından
kayyum atayamamanın verdiği geçici bir şok durumu
kimyafer OĞLUM FETOCUMUSUNUZ PKKLIMI AMERİKANCIMI AYRIMMI YARATMAYA KALKIŞIYORSUN BU TİPLERİ İNCELEMEYE ALIN MYNET VEYA SİZ NE AYAKSINIZ HEP BU TİP YORUMLAR ÇIKIYOR
mütehhit para kazansın rüşvet versin parayı götürsün kupon araziciler ülkeye faydası ne bana biri açıklasın rezidansın ülkeye faydası nedir
Slowfb sen ne üretiyorsun. Önce müteahhit nasıl yazılır onu öğren.
@slowfb 15 sene öncesine göre yol aldık gibi gözüküyor bu memlekette bir tane adam vardı YERLİ sanayi diyen ve çalışan oda namazında niyazında diye fırsat verilmedi gerisi hikaye hele bu günkü muhalefet komple hikaye ....
Erdoğan niye öyle yürüyor?
bu recoda sürekli kaşiniyor amerikayida iğneleyip primini kasmış yine
cengiz mi yapmış
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