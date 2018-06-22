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TÜRKPA Gözlem Heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini izlemek üzere Türkiye'ye gelen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi gözlem heyeti, TBMM'de CHP, MHP ve AK Parti gruplarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini izlemek üzere Türkiye'ye gelen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) gözlem heyeti, TBMM'de ziyaretlerde bulundu.

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Ahliman Amiraslanov başkanlığındaki parlamenterlerden ve sekretarya görevlilerinden oluşan heyet, ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile görüştü.

Heyete, "Türkiye'ye hoş geldiniz, sizi ülkemizde görmekten son derece memnunuz" diye seslenen Bingöl, heyetin, 24 Haziran seçimleri sürecinde Türkiye'de olması ve seçim günü gözlem yapmasının, seçimler açısından önemli olduğunu belirtti.

Bingöl, CHP olarak bunu çok önemsediklerini dile getirerek, son anayasa değişikliğiyle Türkiye'de başlayacak yeni sürecin parlamenter sistem yerine başkanlık sistemini harekete geçireceğini anımsattı. Bingöl, şunları belirtti:

"Bir ilk yaşanacak, ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi ile parlamento seçimi bir arada yapılacak. Seçim günü burada bulunmanız, diğer kurumların da yapacağı gözlemle birlikte seçimde yaşanabilecek olumsuzlukların ya da kaygıların giderilmesi açısından yararlı olacaktır umudunu taşıyoruz. Bu gözlem, sadece Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler açısından önem teşkil etmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun yapılacak seçimlerin, uluslararası kurumlar, parlamenterler açısından izlenmesi güven oluşturmasına yol açıyor. Bu nedenle heyetlerinizi çok önemsiyoruz."

Heyet, daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile bir araya geldi.

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Ahliman Amiraslanov, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, güçlü bir Türkiye'yi gönülden arzu ettiklerini belirtti. Amiraslanov, "Seçimlerin sakin geçmesini temenni ediyorum. Demokratik bir seçim olacağından şüphem yok." dedi.

- Heyet, AK Parti ile de görüştü

Gözlem heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile de görüştü.

Bostancı, son 16 yılda AK Parti'nin, Türkiye'nin demokratikleşmesine ve özgürleşmesine yaptığı katkıların, sadece AK Parti'liler tarafından değil, eTürkiye'nin demokrasisinin gelişmesinden memnun olan farklı siyasetteki insanlar bakımından da kabul edilen bir husus olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bu demokratik gelişmenin aşamalarından biri olduğunu vurgulayan Bostancı, 24 Haziran seçiminin yeni sistem çerçevesinde teşekkül eden yeni demokratik zeminin de seçimi olacağını ifade etti.

Naci Bostancı, heyetin Türkiye'de bulunmasından memnun olduklarını belirttti.

Başka uluslararası heyetlerin de gözlemci olarak Türkiye'ye geldiğini dile getiren Bostancı, seçimde sandık başlarında olacaklarını, değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da Türkiye'de seçimlerin, birçok Avrupa ülkesine göre daha ileri standartlarda gerçekleştiğini söyledi.

Seçime katılımın da pek çok Avrupa ülkesine göre yüksek olduğunu belirten Akdoğan, bunun Türk demokrasisinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemini vurguladı.

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