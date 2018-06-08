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TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı

ANKARA (DHA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bilecik'in mesajı şöyle:

"Demirören Holding'in kurucusu Sayın Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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