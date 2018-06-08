TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı

ANKARA (DHA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bilecik'in mesajı şöyle:

"Demirören Holding'in kurucusu Sayın Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

