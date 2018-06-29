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Tutuklanan Eren Erdem, Silivri Cezaevi'nde

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Tutuklanan Eren Erdem, Silivri Cezaevi'nde

Mehmet YİRUN/SİLİVRİ (İstanbul), (DHA)- İSTANBUL'da tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ne konuldu.
Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde 35'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, 'silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'gizli tanığı deşifre etmek' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle tutuklandı.
Erdem, tutuklanmasının ardından polise ait bir otomobille Silivri Cezaevi'ne getirildi. Erdem'in içinde bulunduğu otomobile 2 polis aracının da eşlik ettiği görüldü. Silivri Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Erdem, saat 15.30 sıralarında cezaevine konuldu.

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Tutuklanan Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ndeTutuklanan Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ndeTutuklanan Eren Erdem, Silivri Cezaevi'nde

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