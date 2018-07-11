HABER

Tütün üreticilerinin sorunları

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere: - "Üreticilerin ürününü rahatça satabileceği birden fazla kooperatifin olması gerektiği düşüncesindeyiz"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Üreticilerin ürününü rahatça satabileceği birden fazla kooperatifin olması gerektiği düşüncesindeyiz." dedi.

Tutdere, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Adıyaman'daki tütün üreticilerinin sorunlarına değindi.

Geçtiğimiz yasama yılında, üreticilerin kuracağı kooperatiflere tütün tesisi yapma ve ticaret yetkisi verildiğini anımsatan Tutdere, bu düzenlemeye paralel olarak 2 Temmuz 2018'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tütün üretim kooperatiflerinin kuruluş esaslarını belirleyen bir tebliğ yayımlandığını, tebliğde her ilçe merkezinin bir çalışma bölgesi olarak ilan edildiğini söyledi.

Tebliğe göre söz konusu çalışma bölgelerinde tek bir kooperatifin kurulmasının esas alındığını anlatan Tutdere, bu durumun kanunun ruhuna aykırı olduğunu savundu.

Her ilçede bir kooperatifin kurulmasının beraberinde tekelleşmeyi getireceğini öne süren Tutdere, şöyle konuştu:

"Düzenlemenin bu şekilde hayata geçmesi, ilerleyen süreçte kooperatiflerin üretici üzerinde baskı oluşturması ve istediği fiyatı çiftçiye dayatması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle her çalışma bölgesinde tek bir kooperatifin kurulmasının esas alınmasının öncelikle yasanın ruhuna aykırı olduğunu, bu durumun üreticilerin aleyhine olduğunu söylüyoruz. Bakanlığın bu düzenlemeden derhal geri adım atmasını bekliyoruz. Üreticilerin ürününü rahatça satabileceği birden fazla kooperatifin olması gerektiği düşüncesindeyiz."

Tutdere, kıyılmış tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen hapis cezalarının da kaldırılması için gerekli mücadeleyi vereceklerini sözlerine ekledi.

PARTNERBüyük aşkta dudak uçuklatan tesadüfBüyük aşkta dudak uçuklatan tesadüf
Kocaoğlu: Değişim, tehdit değil fırsattırKocaoğlu: Değişim, tehdit değil fırsattır
CHP erken seçime kapıyı kapattı!CHP erken seçime kapıyı kapattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere kooperatiflere tütün tesisi kurma ve ticaret yetkisi TBMM tütün üreticileri

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.