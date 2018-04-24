"Tütünle mücadeledeki başarının arkasında Erdoğan var"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, "Türkiye'nin tütünle mücadelesindeki başarısının arkasındaki en önemli unsur, Erdoğan gibi güçlü bir lidere ve iradeye sahip olmasıdır. Her ülkede olsa, her ülke bunu başarır ama maalesef her ülkede yok" dedi.

Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetini Parlamentoda kabul etti.

Kabulde konuşan Necdet Ünüvar, 15 yaş üstü sigara içme oranının yüzde 32'lerden yüzde 27'lere düştüğünü belirtti.

Ünüvar, "Bu düşüş için pek çok politik kararlar alınması gerekiyordu. Hepsini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok büyük bir kararlılıkla ve cesaretle aldı ve arkasında da dimdik durdu. O yasayı gevşetmeye yönelik pek çok adımlar atılmaya çalışıldı ama hiçbirisine taviz vermedi." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu başarılara karşı duyarsız kalmadığını, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörünün, 2013 yılı eylül ayında Türkiye'ye gelerek, Cumhurbaşkanı ve Başbakana, "mpower kriterlerinden" altısını tutturması dolayısıyla ödül takdim ettiğini bildirdi.