"Tütünle mücadeledeki başarının arkasında Erdoğan var"

Yeniden söz alan Necdet Ünüvar, Stender'in konuşmasında, "Türkiye yaptıysa her ülke yapabilir" dediğini anımsatarak, "Türkiye yaptı ama her ülke yapamıyor. Çünkü, her ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi kararlı, cesur, hedeflediği noktaya ulaşmak için asla geri adım atmayan liderler yok. Türkiye'nin tütünle mücadelesindeki başarısının arkasındaki en önemli unsur, Erdoğan gibi güçlü bir lidere ve iradeye sahip olmasıdır. Her ülkede olsa, her ülke bunu başarır ama maalesef her ülkede yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar'ın, Stender'e TBMM amblemli tabak hediye ettiği kabulde, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da yer aldı.