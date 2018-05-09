Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Tamam” sözünün Twitter’ın dünya gündeminde ilk sıraya yerleştiğine dikkat çekerek, “Milletimiz ‘Tamam’ derse çekiliriz’ dediniz, biz milletin vekilleri olarak ‘Tamam’ diyoruz; tamam, artık çekilin” dedi.
"24 HAZİRAN'DA GÖRECEĞİZ"
Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, AK Parti milletvekilleri bu sözlere, “Ona millet karar verir”, “Millet size kaç kere ‘Tamam’ dedi, siz hâlâ oradasınız”, “Siz ‘Tamam’ demeyeceksiniz, millet diyecek o ‘Tamam’ı”, “Türk milleti ‘Evet’ diyor”, “24 Haziran’da göreceğiz, ‘Tamam’ı göreceğiz” karşılığını verdi.
Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Önemli olan, burada, bu milletin, bu ülkede yaşayanların iradeleri, reyleri, onların ne dediği. Sayın Beştaş istikrarlı bir çizgiyle hep ‘Tamam’ dedi, millet de her zaman Sayın Erdoğan’a ‘Devam’ dedi” şeklinde konuştu.
Bu sırada Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, “Tamamlayın lütfen” uyarısında bulununca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Bak ‘Tamam’ dediniz” diye seslendi. Muhalefet milletvekilleri Meclis Başkanvekili'ni alkışlarken AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ‘Tamamlayın’ dedi ‘Tamam’ demedi” diye seslendi.
Meclis Başkanvekili Aydın da “Tamamlayın derken devam ettirdim, onu da görmediniz değil mi? Devam ettiriyoruz” açıklaması yaptı. Aydın’ın sözlerini de AK Parti milletvekilleri alkışladı.
'ERDOĞAN'IN DİKTATÖR OLMADIĞININ KANITI'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Siyaset bir iddia işi. Bugün Sayın Erdoğan ‘Tamam’ derlerse giderim” dedi sözlerini tekrar hatırlatınca, AK Parti Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Bu da diktatör olmadığının en büyük kanıtıdır işte, biliyorsunuz değil mi?” derken, Şahin Tin, “Tek adam olmadığını gösteriyor” yanıtı verdi.
Bu sözlere CHP’li Özel, “24 Haziran’dan sonra orada milletin temsilcisi CHP ve millet ittifakının ve size karşı duran bütün partilerin temsilcileri oturacak tamam mı arkadaşlar?” derken CHP sıralarından alkışlarla “Tamam” sesleri yükseldi.
Tartışma devam edince Meclis Başkanvekili Aydın, “Tamam, tamam” diye seslendi. Bunun üzerine CHP’li Özgür Özel Aydın’ın sözlerini, “Tamam, tamam Başkan” diye tekrarladı. Bu durum da CHP milletvekillerince alkışlanırken Aydın, “Asıl sosyal medya üzerinden burada karar kesmek bu milletin iradesine ipotek koymaktır, millete haksızlıktır. Millet kararını verecek” diyerek tartışmayı bitirdiklerini söyledi. Aydın’ın sözleri de AK Parti milletvekillerince “Bravo Başkan!” sözleriyle alkışlandı.
Silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
'Tamam' furyasına o da dahil oldu!
'TAMAM' kampanyası dünya basınında geniş yankı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali arasında gülümseten diyalog
Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum