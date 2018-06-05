"Üçlü ittifakın arkasında HDP ve PKK'nın sözcüleri var"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Bugün bakıyoruz HDP’nin ne kadar isteği ve söylemi varsa CHP’nin dilinde, Akşener’in dilinde. Saadet Partisi'nin orada olmakla niyetleri nedir bilemiyoruz ama bizim çok iyi bildiğimiz bir şey var. Üçlü ittifak gibi görünen o çatının arka perdesinde HDP ve PKK’nın sözcüleri var" dedi.

Depboylu, seçim çalışmaları kapsamında Aydın kent merkezinde çarşı esnafını gezip, vatandaşlara Cumhur İttifakı'nı ve partisinin politikalarını anlattı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Depboylu, sahada aldıkları tepkilerin çok olumlu olduğunu, genel başkanları Devlet Bahçeli'nin dik duruşunun vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

24 Haziran'da sandıktan çok güzel sonuçlar beklediklerini vurgulayan Depboylu, "Hakkımızda olumsuz eleştiriler yaparak bizim yok olup dağılmamızı isteyenlere sandıktan çıkan sonuçla iyi bir ders vereceğiz. Şu andaki duruşumuz da gidişimiz de dosta güven düşmana korku salıyor. Sandıktan çok güzel bir sonuç çıkacak." dedi.