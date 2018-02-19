Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

Kremlin Sarayı, Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak üçlü zirvenin Nisan ayında Türkiye’de yapılacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin Nisan ayında Türkiye’de yapılacağını duyurdu.