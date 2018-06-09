Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hükümet etme modelimiz bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Çift başlılık bitti. Koalisyonlu yıllar tarihe karıştı. Artık hızlı, etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin kısaldığı, uçmaya başladığımız bir döneme giriyoruz." dedi. Çavuşoğlu, Cihatlı Mahallesi'ndeki Gemlik Devlet Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de yıllarca devlet ve millet arasında mesafenin olduğunu ama AK Parti iktidarları döneminde, son 16 yılda devletin merhametli tutumunun bütün toplumu kucakladığını söyledi. Sağlık alanında yapılan yatırımların, sunulan hizmetlerin AK Parti iktidarlarının alameti farikası olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün Türk tipi sağlık modeli olarak adlandırılan bu model Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da birçok gelişmiş Batı ülkeleri tarafından örnek kabul ediliyor ve kendi ülkelerine entegre edilmek adına gelip buradan bu projelerin tatbikiyle ilgili bilgi alınıyor. Şu anda sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet yüzde 77." diye konuştu.

Çavuşoğlu, muhalefette ufuk olmadığını, ülkeyi geleceğe taşıyacak vaatlerde bulunamadıklarını belirterek, "(Yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağız.) diyor. Bize geriyi gösteriyor gerici. Geçmişi bize vadediyor. Kardeşim siyasetçi bu milletin önüne geleceği koyar. Reformları, değişimi, dönüşümü koyar, gençlerin ufkunu açar. Gerisini göstermez." ifadelerini kullandı. - "Türkiye kabuğunu çatlattı. Bundan sonra şahlanacağız" Bu ülkenin topladığı verginin yüzde 87'sinin eskiden faize gitiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Nasıl, neyle yatırım yapacaksınız? Geri kalan yüzde 13 ile zaten devlet memurunun, işçinin parasını ödüyorsun. Yatırım yapamazsın. AK Parti bunu bitirdi. 2002'den önce bu ülkede yıllık ortalama enflasyon yüzde 71'di. Şimdi yüzde 10'larda. Bu ülkede sağlık yatırımlarına 2002'den önce ayrılan tutar 18,7 milyar liraydı. Bugün 117 milyar lira. Zenginleştik, değiştik ve güçlendik biz. Onun için birileri adeta yerinde duramıyor. 'Nasıl olur da Türkiye'yi kontrol altına alırız?' diyorlar. 'Nasıl olur da güneyden, kuzeyden kuşatırız tekrar Türkiye'yi diz çöktürürüz, emekleme vaziyetine getiririz?' diyorlar. Başaramazsınız. Türkiye kabuğunu çatlattı. Bundan sonra şahlanacağız."

- "Çift başlılık bitti" Çavuşoğlu, 16 Nisan referandumuyla hükümet sisteminin değiştirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Hükümet etme modelimiz bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Çift başlılık bitti. Koalisyonlu yıllar tarihe karıştı. Artık hızlı, etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin kısaldığı, uçmaya başladığımız bir döneme giriyoruz. 16 yıl 3,5 kat büyümek için bekledik biz. Artık 3,5 kat büyümek için 16 yıl beklemeyeceksiniz 5 yılda büyüyeceksiniz Allah'ın izniyle. Türkiye son 16 yılda 3,5 kat büyüdü. Saldırılara, badirelere, tuzaklara, tiyatrolara, gezilere, FETÖ'ye, PKK'ya rağmen büyüdü. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, azimli ve dik duruşu sayesinde bu millete diz çöktüremediler, bundan sonra zaten başaramazlar Allah'ın izniyle." Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğine de değinen Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: