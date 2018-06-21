UCM'den Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in tutuklanması çağrısı

Bensouda'nın konuşmasını eleştiren Etiyopya'nın BMGK Temsilcisi Takeda Alemu, Afrika'da barış ve istikrarın güçlendirilmesi için çalışan bir ülke ve onun devlet başkanı hakkında bu şekilde konuşulmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

​Suçlamaları arasında Ürdün'ü de ekleyen Bensouda, Beşir'in 29 Mart 2017'de Arap Zirvesi'ne katılmak amacıyla Amman'da bulunduğu sırada Ürdün'ün UCM'nin Roma Tüzüğü gereğince Beşir'i tutuklayıp teslim etmesi talebini yerine getirmediğini kaydetti.

Sudan hükümetini suçlayan Bensouda, Çad ve Uganda'yı da UCM ofisiyle işbirliği içinde olmamakla suçladı.

Bensouda, "Darfur'da kurbanlar için adaletin tesisi ve daha ileriye gidebilmek istiyorsak, Konsey üyelerinin desteği zorunludur." dedi.

Benzeri eleştirilerde bulunan Kuveyt Temsilcisi Mansur el-Uteybi, ceza ve adalet perdesi altında ülkelerin istikrar, birlik ve egemenliklerini zayıflatmak amacıyla uluslararası adalet ilkelerini siyasi amaçlarda kullanmayı reddettiklerini vurguladı.

Buna karşılık BMGK'daki İngiltere, ABD ve Hollanda temsilcileri tüm üye ülkelerin Sudan Cumhurbaşkanı'nı UCM'de yargılamak üzere teslim edilmesi konusunda işbirliği içinde olmasının zorunlu olduğunu söyledi.

UCM, 4 Mart 2009'da Beşir'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekle" suçlamıştı. Beşir ise UCM'yi "sömürge organı" olarak tanımlamış ve yetkili olmadığını öne sürmüştü.

