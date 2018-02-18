Ukrayna’da Saakaşvili’ye destek gösterisi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de binlerce kişi eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa vilayeti yönetimi başkanı olan Mihail Saakaşvili için destek gösterisi düzenledi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de binlerce kişi eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa vilayeti yönetimi başkanı olan Mihail Saakaşvili için destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, ellerinde Ukrayna bayrakları taşıyarak, "İstifa", "Elinizi Mişa’dan çekin" sloganları attı. Saakaşvili lehinde slogan atan göstericiler, aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun istifasını istedi.
Güvenlik önlemleri kapsamında ise olay yerine çok sayıda bomba imha uzmanı ile 3 bine yakın polis sevk edildi.
Öte yandan Saakaşvili 12 Aralık’ta Kiev’deki bir restoranda Devlet Sınır Hizmetçisi çalışanları tarafından gözaltına alınmış, oradan Polonya’ya gönderilmişti.
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