Ukrayna’dan ateşkes açıklaması

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yarın uygulamaya başlanılacak Donbass ateşkes kararını izlemeye hazır olduklarını onayladı.

Ukrayna Hükümet Basın Ofisi bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk Özerk Halk Cumhuriyetlerinde yarın uygulamaya başlayacağı ateşkes kararını gözlemlemeye hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, “Ukrayna güvenlik güçleri, ülkenin doğusu boyunca uzanan bölgedeki ateşkes kararının uygulamalarını yönetmek için hazırdır” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde özerk bölge yönetimlerinden gelen açıklamalarda ise, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri güvenlik güçlerinin de bölgede yürütülecek ateşkes uygulamalarını yakından izleyeceği ifade edildi.

Yarın başlayacak olan ateşkes, temas gruplarının 28 Şubat’ta Belarus’un başkenti Minsk’te yaptığı bir toplantıda karara bağlanmıştı.