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"Ulaşımda Türkiye çok büyük yollar katetti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Eskiden uydurma yollar vardı, gidiş geliş, kazalar çok olurdu. Ulaşımda Türkiye çok büyük yollar katetti"

BALIKESİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Eskiden uydurma yollar vardı, gidiş geliş, kazalar çok olurdu. Ulaşımda Türkiye çok büyük yollar katetti." dedi.

Eroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Adliye Kavşağı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hükümet olarak ulaşımda çok büyük yollar katettiklerini söyledi.

İzmir tarafından Balıkesir'in girişini rahatlatacak köprülü kavşağın maliyetinin 20 milyon lirayı aştığını belirten Eroğlu, böyle projelerin artık kısa sürede hayata geçtiğini vurguladı.

Eroğlu, Balıkesir'de temeli atılan köprülü kavşak dışında birçok tesisin açılışını yaptığını hatırlatarak, "Bugün Balıkesir için bereketli, güzel bir gün olarak hatırlanacaktır. Zekai Kafaoğlu'nu gönülden tebrik ediyorum. Benim İTÜ'de bitirme tezim köprüydü. Hakikaten büyük bir iş. Birçok kazık çakılmış durumda 200 civarında kazık çakılmış burada. Bin 470 metre uzunluğunda muhteşem bir viyadük olacak." diye konuştu.

Eskiden bu işlerin 5-10 yılda bitirildiğini hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız büyük bir sanat eseri yapıyor. 20 milyon liradan fazla maliyeti var. Biz biraz önce burada 35 tesisin temelini attık. Bir ilk Balıkesir için. Bunu da ilave edersen 36 tesis ediyor. 378 bizimkiler, 20 milyon lira da bu 400 milyon liralık yatırım yapıldı. Bunu geçmişte hükümetler 1 yılda yapamazdı. Eskiden uydurma yollar vardı, gidiş geliş, kazalar çok olurdu. Ulaşımda Türkiye çok büyük yollar katetti. Afyon'dan çıkardık biz Bilecik rampalarında kalır, İstanbul'a 10 saatte giderdik. Şimdi aynı yolu 3 saat 15 dakikada gidiyoruz. 2003'te Balıkesir köy gibiydi, itiraf ediyorum. Balıkesir şimdi marka bir şehir haline geliyor."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da il merkezinde ilk defa köprülü kavşak yaptıklarını söyledi.

Kafaoğlu, 2018'de il genelinde ulaşıma önem verdiklerini vurgulayarak, "Tam 10 ayak üzerinde bin 470 metre uzunluğunda projemiz var. Her ayağında 24 fore kazık olacak. Balıkesir gelişiyor. Göreve geldiğimizden bu yana 250 milyon liralık yatırım bütçesi yaptık. Halkımızın öncelikli talebinin yol, asfalt ve kavşaklar olduğunu gördük, bu nedenle 2018 yılını asfalt yılı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra projenin temeli atıldı.

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Balıkesir Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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