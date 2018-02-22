Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Fabrikaların kesinlikle şeker üretimi yapma konusunda çalışmasının zorunluluğu ortaya konmaktadır" dedi.

Bakan Arslan, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine bilgi verdi. Arslan, şeker fabrikaları hakkında bilgi vererek, "14 tane fabrikanın özelleştirilmesi söz konusu. Bu özelleştirme kapsamında fabrikada çalışacak hiçbir çalışanın mağdur edilmemesi, haklarının devam etmesi hakkında şartnamede bir madde var. Kotaları çerçevesinde çiftçilerin üretimlerine devam etmesi ve bu işle uğraşan şeker pancarı üreten çiftçilerin haklarında herhangi bir halel gelmemesi adına da bir madde var. Fabrikaların kesinlikle şeker üretimi yapma konusunda çalışmasının zorunluluğu ortaya konmaktadır. Şeker üretimi ile ilgili zorunlu olan şeker fabrikası ve arazisi verilecek. Onun dışında şeker üretimi zorunlu olmayan alanlar bu kapsamda verilemeyecek. 14 fabrika ile ilgili özelleştirme süreci devam ediyor. 11 fabrika ise şu andaki durumuyla devlet eliyle çalıştırılmaya devam edecek" dedi.