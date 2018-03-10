Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatında şimdiye kadar 3 binin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Hainlerin Türkiye’nin büyümesi önünde engel oluşturmak adına her türlü imkanı kullanarak çorap örme gayretleri devam edecektir” dedi. Bazı ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi toplantıya katılmak üzere Van’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Van Güçbirliği Platformunun düzenlediği toplantıya katılmasının ardından AK Parti Van İl Başkanlığına geçti. Burada partililere seslenen Bakan Arslan, 15 yıldır millete hizmet ederek siyasete yeni bir anlayış getirdiklerini belirtti. Bakan Arslan, “15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ‘her şey Türkiye için’ diyerek koşturuyoruz ve koşturmaya da devam edeceğiz. Bizim memnuniyetimiz, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere halka hizmeti, Hakk’a hizmet bilip, bu düstur üzere milletin hizmetkarı olmak adına siyasete yeni bir anlayış getirdik. AK Parti’nin Türkiye’de ezberler bozan, milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayetleri kaldıran, devleti toplumdan ayıran, siyaseti tarihten silmesi adına da çok önemliydi. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile milletin gönlüne girerek onlarla ilgili bugüne kadar gerek yerel seçimlerde, gerek genel seçimlerde ve gerekse referandumlarda hep AK Parti olarak oyumuzu artırdık. Milletin gönlündeki yerimizi artırdık” diye konuştu. 15 Temmuz’da Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak hainlere ders verdiğini aktaran Arslan, “Dış güçler; onların isteklerine, onların beklentilerine göre davranan bir Türkiye’ye ve bir yönetim anlayışına alışık olduğu için hep öyle devam etsin istedi. Ancak sizin güçlü desteğinizle AK Parti her zaman büyüdü. Sadece kendi insanının değil, dünyadaki mazlumların ve mağdurların da menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davrandı, işte kıyamet orada koptu. Nitekim 15 Temmuz’da Kürt, Arap, Türk, Boşnak, Çerkez, Gürcü, Alevi, Sünni ne derseniz deyin; dini, dili, ırkı, etnik yapısı ne olursa olsun bu millet, millet olma şuuruyla meydanlara indi. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu ve o hainlere de ders verdi” şeklinde konuştu.

“Hainlerin mücadelesi devam edecek” Hainlerin her zaman bir mücadele içinde olacağını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle kadınlara müteşekkiriz. Kadınlar, ‘100 sene önce olduğu gibi ülkemin istiklali ve istikbali söz konusu olursa gözüm hiçbir şeyi görmez’ dedi. 15 Temmuz’da böyle yaptınız, bugün de Afrin’de Zeytin Dalı operasyonunda aynı şeyi yapıyorsunuz. Bin yıldır bu coğrafyada dinine, diline, ırkına, etnik yapısına bakmadan biz kardeş olarak yaşamışız bundan sonra da inşallah yaşayacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hainlerin mücadelesi devam edecek. Hainlerin Türkiye’nin büyümesi önünde engel oluşturmak adına her türlü imkanı kullanarak çorap örme gayretleri devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da o çorapları dönüp onların başına geçireceğiz. Dün birileri kendi aralarında bu ülkenin gelirini paylaşıp, dış güçlere peşkeş çekip vatandaşı mağdur ediyorlardı. Bugün aynı devlet var ama bir farkla, devletin başında, devleti idare edenlerin başı olan ‘Reis’ dahil olmak üzere vatandaşa hizmetkarı öne çıkarıyorlar. Onların milletin kafasını karıştırmak adına söylediği yanlışlara milletin kanmaması için kapı kapı, sokak sokak gezip haklı davamızı anlatalım.”

“Van 15 yılda 5 milyar 181 milyon TL yatırım yapıldı”

Son 15 yılda Van’a 5 milyar 181 milyon TL yatırım yaptıklarını açıklayan Arslan, “Sadece bizim bakanlığın Van’da yaptığı yatırımların bedeli 15 yılda 5 milyar 181 milyondur. Hiç sıcak asfalt yokken, bugün Van’da 153 kilometre sıcak asfalt var. Bunlar sizlerin destek verdiği Recep Tayip Erdoğan ve onun ekibinin farkıdır. Şu anda Van’da devam eden 16 tane projemiz var. Toplam bedeli 2 milyar 271 milyon TL ve bunun yaklaşık 1 milyar 417 milyonu harcanmış durumdayız. Bunun yanı sıra özellikle Karadeniz’den çıkan araçların Van üzerinden Irak’a, Suriye inmesini istiyoruz. Kuzgunkıran tünelini bir tane yapıyorduk şu anda projeler yapıyoruz 2’ye çıkaracağız” diye konuştu.

“Çevre yolu için birçok şehirde 18 uygulaması yaptık”

Başken Ankara olmak üzere birçok şehirde çevre yolu için 18’in maddeyi uyguladıklarını dile getiren Arslan, “Vanlının yaşam standartlarını, seyahat konforunun artırılması adına hükümet olarak ortaya koyduğumuz bir iradeydi. Çevre yolu için birçok şehirde 18 uygulaması yaptık. Bu sadece Van için geçerli değildir, buna Ankara’da dahildir. 18 uygulaması yapıyoruz, çünkü kamulaştırarak yapmak kolay ama biz paraları kamulaştırmaya verirsek bu sefer yol yapımına para kalmaz. Önceliğimiz yol yapmak olduğuna göre 18 uygulamasını Türkiye’nin birçok yerinde uyguluyoruz Ankara başkentte buna örnektir” dedi.

Hafif raylı sistemin Van için çok önemli olduğuna dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti:

“Van’ın hafif raylı sistemle ilgili hep beklentisi var. Bugün valimiz ve vekillerimizle konuştuk. Etüt fizibiliteleri yapılacak. Bu fizibilite kapsamında Van’ın ihtiyacı olan raylı sistem fizibilite sonucunda hangisi uygunsa ona göre adım atılacak. Çünkü bu Van için çok çok önemlidir.”

Bakan Arslan, İskele sahilinde bulunan Alparslan Feribotunda incelemelerde bulunmak üzere AK Parti Van İl Başkanlığından ayrıldı.