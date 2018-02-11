Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Dünya bilmeli ki dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin bekası, istikbali, istiklali için biz şehadet şerbeti içmeye zaten hazırız, bu mücadeleyi hep vereceğiz ve son bir terörist kalıncaya kadar bu mücadeleyi vereceğiz." dedi.

Arslan, Kırıkkale Valiliği ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit uğurlama töreni için kentte bulunmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Şehit ailesinin acısını paylaştıklarını belirten Arslan, şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut'a ve diğer şehitlere rahmet diledi.

Bakan Arslan, "Rabbim bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Bir gerçek var ki bu millet şehadet şerbeti içmeye sadece bugün değil, asırlardır hep hazır, bunu da dünyaya hep ispat etmiş. Yüz sene önce olduğu gibi Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, Dumlupınar'da her yerde olduğu gibi insanımız ülkesinin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğu zaman gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyor." diye konuştu.

Bugün de aynı şekilde gerek içeride gerek dışarıda terör odaklarının, terör yuvalarının kurutulması, teröristlerin gerek ülkemiz, gerek bölgenin başına bela olmasından kurtarılması adına bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Arslan, Mehmetçiğin, silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin, polisin, güvenlik korucusunun bu mücadeleyi içeride ve dışarıda sürdürdüğünü ifade etti.