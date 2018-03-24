Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan İzmir'de:

İZMİR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdığını, mazlumların ve mağdurların kendi topraklarına dönmesinin yolunu açtığını, 80 milyon insanın da birlik ve beraberlik içinde dua ettiğini ve destek verdiğini söyledi.

Arslan, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'de görev değişimi ile hizmet devri olmadığını, herkesin koşturmaya ve millete hizmete devam ettiğini belirtti.

Partinin 15 yıldır Türkiye'ye çok ciddi hizmetler verdiğini kaydeden Arslan, Türkiye'nin de dünyadaki mazlum ve mağdurlara baba ocağı, ana kucağı olduğunu ifade etti.

AK Parti ile Türkiye'nin 3 kat büyüdüğüne işaret eden Arslan, şunları dile getirdi:

"Sakın 'Bize 3 kat yeter.' demeyin. Yetmez. Niye yetmez? Dünya ileriye yürüyor. Bizim de yürümemiz lazım. 'Yeter' dediğimiz gün bize tekme vurup o merdivenlerden aşağı düşürmek isteyenler o kadar çok ki! Biz 3. basamağa tırmandık. Geldiğimiz yer... Güzel yürüyüşümüze güçlü şekilde devam etmezsek birileri bizi itekleyecek, biz 3 basamak önce bulunduğumuz yere gideceğiz.