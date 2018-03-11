Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Karaman'da:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, sadece içerideki hainleri temizlemek, içerideki terör örgütlerini temizlemek için değil, dışarıda da onların bataklıklarını kurutmak, o hainlerin tepesine binmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Güvenlik güçlerimiz oradaki sivillere herhangi bir şey gelmesin diye kendi canını ortaya koyuyor." dedi.

Karaman'da bazı temaslarda bulunan Bakan Arslan, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti. Arslan daha sonra Karaman-Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul Geçidi'ne yapılacak Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü'nün temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Arslan, ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapıldığını fakat AK Parti iktidarlarında 15 senede bitirilen tünellerin uzunluğunun 389 kilometre, şu anda yapımı süren 158 tünelin uzunluklarının da 438 kilometre olduğunu söyledi.

15 yıldır Türkiye'nin her yerinde halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek birçok proje yaptıklarını belirten Arslan, "Ülkede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 26 bin kilometre bölünmüş yolumuz var. Ülkeyi doğudan batıya bir çok ana koridorla bağladığımız gibi, kuzeyden güneye 18 farklı koridorla bağlıyoruz. İşte o koridorlardan biri Karadeniz üzerinden gelip, Karaman üzerinden Mersin'e, orayı da Akdeniz'e bağlayan bu önemli koridor." ifadelerini kullandı.