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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Karaman'da:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

"Türkiye Cumhuriyeti sadece içerideki hainleri temizlemek, içerideki terör örgütlerini temizlemek için değil, dışarıda da onların bataklıklarını kurutmak, o hainlerin tepesine binmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Güvenlik güçlerimiz oradaki sivillere herhangi bir şey gelmesin diye kendi canını ortaya koyuyor" - "Artık sıra Afrin'de. Niye Afrin'de? Terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmak, bataklıkları kurutmak ve oraları sivil, masum halka teslim etmek ve ülkemizde misafir ettiğimiz mazlumların ve mağdurların kendi ülkelerine huzur içinde dönmeleri için"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, sadece içerideki hainleri temizlemek, içerideki terör örgütlerini temizlemek için değil, dışarıda da onların bataklıklarını kurutmak, o hainlerin tepesine binmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Güvenlik güçlerimiz oradaki sivillere herhangi bir şey gelmesin diye kendi canını ortaya koyuyor." dedi.

Karaman'da bazı temaslarda bulunan Bakan Arslan, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti. Arslan daha sonra Karaman-Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul Geçidi'ne yapılacak Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü'nün temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Arslan, ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapıldığını fakat AK Parti iktidarlarında 15 senede bitirilen tünellerin uzunluğunun 389 kilometre, şu anda yapımı süren 158 tünelin uzunluklarının da 438 kilometre olduğunu söyledi.

15 yıldır Türkiye'nin her yerinde halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek birçok proje yaptıklarını belirten Arslan, "Ülkede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 26 bin kilometre bölünmüş yolumuz var. Ülkeyi doğudan batıya bir çok ana koridorla bağladığımız gibi, kuzeyden güneye 18 farklı koridorla bağlıyoruz. İşte o koridorlardan biri Karadeniz üzerinden gelip, Karaman üzerinden Mersin'e, orayı da Akdeniz'e bağlayan bu önemli koridor." ifadelerini kullandı.

Sertavul Tüneli ile kışın bir ay boyunca karanlık olan kavşağı kesintisiz olarak geçişe sunacaklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Bu bizim için önemli. Sadece o bin 650 rakımlı geçit vermez yolu, inşallah tünellerle, çift yollarla kesintisiz hale getirmiş olacağız. Bunun yanı sıra 298 metrelik bir viyadük yapıyoruz. Biz yıllarca Bolu Tüneli'ni konuştuk. Şimdi sadece bu tünelin uzunluğu 3 bin 300 metre. Sözleşmeye göre bitim süresi 3 yıl. Ama milletvekillerimizle, valimizle firma yetkilileriyle konuştuk. 2 sene müsaade. 2 sene sonra burayı bitireceğiz."

- "Artık sıra Afrin'de"

Bütün bu hizmetler olurken birilerinin Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını istemediğini dile getiren Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada 'Milletimin menfaati neyi gerektiriyorsa, dünyanın, mazlumlarının ve mağdurlarının menfaati neyi gerektiriyorsa, ona göre davranacağım' diyen ve sözü daha çok dinlenen bir Cumhurbaşkanı olduğu sürece, Türkiye, Cumhurbaşkanıyla birlikte yüceldikçe, dünya Türkiye'nin de yolunu kesmek için Cumhurbaşkanımızın da yolunu kesmek için yine oyunlar oynamaya devam edecek. Ancak Allah'ın izniyle Gezi olaylarında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da olduğu gibi onların oyunlarını bu milletle beraber bozacağız. Bu millet diline, dinine, mezhebine, etnik kökenine bakmadan, nasıl 15 Temmuz'da bir olarak, beraber olarak, millet olmak şuuruyla, 80 milyon meydanlara indi, o hainlerin, sütü bozukların üzerimize doğrulttuğu tanka, tüfeğe, helikoptere karşı durduysa, bundan sonra da inşallah oynanmak istenen bütün oyunlara karşı aynı şekilde dik duruşunu gösterecektir."

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti sadece içerideki hainleri temizlemek, içerideki terör örgütlerini temizlemek için değil, dışarıda da onların bataklıklarını kurutmak, o hainlerin tepesine binmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Güvenlik güçlerimiz oradaki sivillere herhangi bir şey gelmesin diye kendi canını ortaya koyuyor. Bugüne kadar 3 bin 191 terörist etkisiz hale getirildi. Birçok mühimmat deposu, güya stratejik hedefleri yok edildi. Bundan sonra da yok edilecek. Artık sıra Afrin'de. Niye Afrin'de? Terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmak, bataklıkları kurutmak ve oraları sivil, masum halka teslim etmek ve ülkemizde misafir ettiğimiz mazlumların ve mağdurların kendi ülkelerine huzur içinde dönmeleri için."

Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile davetliler katıldı.

Temel atma töreninin ardından Bakan Arslan, beraberindekilerle Karaman-Konya hızlı tren hattındaki çalışmaları incelemek üzere Karaman Tren Garı'na geçti.

Burada yapılan yolcu peronlarını inceleyen Arslan, daha sonra hattı incelemek üzere Karaman'dan Konya'ya gitti.

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Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Karaman

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