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"Ülke gerçeğini görmek isteyenler cezaevlerine baksınlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: - "Bu ülkenin gerçeklerini görmek isteyenler ülkenin cezaevlerine baksınlar. 5 yıl içinde 35 yeni cezaevi yapılacağı önceden ilan edilmişti. Bu ülkede artık fabrikalar yapılmıyor, üretim yapılmıyor, adil bir bölüşüm gerçekleştirilmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bu ülkenin gerçeklerini görmek isteyenler ülkenin cezaevlerine baksınlar. 5 yıl içinde 35 yeni cezaevi yapılacağı önceden ilan edilmişti. Bu ülkede artık fabrikalar yapılmıyor, üretim yapılmıyor, adil bir bölüşüm gerçekleştirilmiyor." ifadesini kullandı.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki cezaevlerine ilişkin rapor hazırladıklarını belirtti.

Bir ülkenin nasıl yönetildiğinin cezaevlerine bakılarak görülebileceğini savunan Bingöl, "5 yıl içinde 35 yeni cezaevi yapılacağı önceden ilan edilmişti. Bu ülkede artık fabrikalar yapılmıyor, üretim yapılmıyor, adil bir bölüşüm gerçekleştirilmiyor. Bunun yerine açlık, yokluk, işsizlik ve kriz pençesindeki insanların hak aramasından korktukları için cezaevi yapılıyor. Mevcut cezaevi düzenine bakıldığında AKP'nin nasıl bir düzeni bu ülkede egemen kılmak istediği çok açık bir biçimde ortaya çıkacak." iddiasında bulundu.

Bingöl, AK Parti'nin iktidara geldiği tarihten bugüne kadar cezaevlerinde bulunan nüfusun yüzde 285 arttığını vurguladı.

Halihazırda 228 bin 993 kişinin cezaevlerinde bulunduğunu belirten Bingöl, tutuklu ve hükümlü sayısının artması ve cezaevlerinde yer kalmaması sebebiyle denetimli serbestlik uygulaması kapsamına alınan 353 bin 749 kişi ve tutuklama yerine adli kontrolle serbest bırakılan 280 bin 675 kişinin bu rakamlara dahil olmadığını bildirdi.

AK Parti iktidarı döneminde 3 bin 432 tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiğini öne süren Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cezaevleri AKP döneminde ıslah evleri olma özelliğini yitirmiş, adeta ölüm evlerine dönüşmüştür. Sadece 2015 yılında hapiste ölen kişi sayısı 426'dır ve bunların 54'ü gözaltında hayatını kaybederken, 43'ü ise intihar etmiştir. Cezaevlerinde bulunan kadınların 600 kadarı küçük çocuklarıyla kalmaktadırlar. Şu an 2 bin 800 çocuk 'mahpus' bulunmaktadır.

Suçu ne olursa olsun cezaevlerindeki herkes devletin sorumluluğundadır. Eğer bir devlet cezaevlerinde bakmakla yükümlü olduğu insanlara yasa ve hukuk çerçevesinde bakmıyorsa o ülke hukuk devleti olmaktan çıkmıştır."

Bingöl, cezaevlerinin içinde bulunduğu durumun, insan haklarını ve Türkiye'nin altında imzası olan temel insan hakları sözleşmelerini, AK Parti'nin hiçe saydığını gösterdiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl

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