AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ülke olarak muhteşem yatırımlara imza attık. Türkiye, 2002 yılından bu yana 3,7 kat büyüdü. Yani yaklaşık dört misli büyüdük. Nereden nereye..." dedi.

Eroğlu, merkeze bağlı Işıklar beldesinde düzenlenen Çok Programlı Lisenin açılış töreninde, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çok büyüdüğünü belirtti.

Ülkenin her yıl büyümeye devam ettiğini anlatan Eroğlu,"Ülke olarak muhteşem yatırımlara imza attık. Türkiye, 2002 yılından bu yana 3,7 kat büyüdü. Yani yaklaşık dört misli büyüdük. Nereden nereye... Bunun yanında Afyonkarahisar'da da 20 milyonluk yatırımla büyük bir destan yazdık." diye konuştu.

Eroğlu, geçmişte Afyonkarahisar'da baraj ve gölet olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Afyonkarahisar'da 79 tane baraj ve gölet var. O kadar çok alanın sulanması için yatırım yaptık ki, her yıl çiftçilerimizin cebine ilave yaklaşık 600 milyon para akıyor. İnşallah baraj ve göletleri 92'ye çıkaracağız. Sulamaları da bir milyon dekar alana çıkararak, çiftçilerimize her yıl bir milyar ilave gelir temin edeceğiz. İşte hizmet de yatırım da budur. Başkaları konuşur, biz yaparız, farkımız bu. Onlar konuşmaya devam etsin. Acaba onların Afyonkarahisar'da bir çivisi var mı? Afyonkarahisar AK Parti hükümetinden önce köy gibiydi."