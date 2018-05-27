GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Her şeyi yaptık, bitirdik demiyoruz. Çok şey yaptık. Daha fazlasını yapmak için sizlerden oy istiyoruz. Daha fazlasını yapacak başka parti, başka lider yok. Ülke yönetmek bisiklete binmeye, sirk yapmaya benzemez. Ülkeyi yönetmek ciddiyet işidir." dedi. Gül, Gaziantep'te bir düğün salonunda HDP ve Saadet Partisinden AK Parti'ye geçen aileler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini anımsatarak, "Türkiye büyüsün mü, kalkınsın mı, yoksa eski günlere gitsin mi" bunun tercihinin yapılacağını söyledi. Muhalefetin tek derdinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi olduğunu belirten Gül, "Onlar 'Biz eskiye götüreceğiz.' diyorlar. Biz diyoruz ki kişi başı 11 bin dolar olan geliri 25 bin dolar yapacağız. Türkiye'yi ekonomik olarak daha çok büyüteceğiz. Soframızdaki 5 ekmeği 15 ekmek yapacağız. Cebimizdeki 200 lirayı 2 bin lira yapacağız diyoruz. Öbürleri 'Bozacağız, kaos yapacağız. Siz gidin de ne olursa olsun.' diyorlar. Bu millet buna izin vermeyecek." diye konuştu.

Gül, seçimlerde iki ayrı oy pusulası olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oyumuzu bastık. İkinci pusula geliyor. Burada ampul var. Milletin adamını görüyorsunuz, ikisinde de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Başarılı olmasını, seçilmesini istiyorsanız hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliği seçiminde ampule, AK Parti'ye oy vermemiz lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsak bu oyuna gelmeyeceğiz. Bir kuş iki kanadıyla uçar. Hem hükümette hem mecliste Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olduğu AK Parti'ye oy vereceğiz. Bu sistemin amacı aynı gün hem hükümeti seçeceğiz hem meclisi seçeceğiz. Her iki yerde de aynı kişiye oy vereceğiz ki ülke doğru yönetilsin. Arabanın başına iki direksiyon koyarsak bu sistemin anlamı olmaz. İstikrar olması için cumhurbaşkanın da meclisin de aynı çoğunlukta olması lazım. Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Oyuna gelmeyeceğinizi bizler de, onlar da çok iyi biliyorlar." Yapacak daha çok işleri olduğunu vurgulayan Gül, "Her şeyi yaptık, bitirdik demiyoruz. Çok şey yaptık. Daha fazlasını yapmak için sizlerden oy istiyoruz. Daha fazlasını yapacak başka parti, başka lider yok. Ülke yönetmek bisiklete binmeye, sirk yapmaya benzemez. Ülkeyi yönetmek ciddiyet işidir. Bu, macera işi değildir. Bilinçli bir tercihle yine en güzel desteği vereceğinize inanıyoruz. Daha güzelini yapacağız. Ekonomimizi, ekmeğimizi büyüteceğiz. Paramızı artıracağız. Bunları, hepsini de biz yapacağız. Yaparsa AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar." diye konuştu.

- "Bu ülkenin yüzde 52 oyuyla seçilen evladını öldürmeye kalktılar" Gül, bugün 27 Mayıs 1960'daki askeri müdahalenin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Türkiye'de çok acı bir tarih yaşandı. Milletin oylarıyla seçilmiş başbakanı, darbe yapanlar idam sehpasına götürdüler. Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşları milletin oyuna rağmen idam sehpasına götürüldü. Türkiye'de 'Bu ülkenin sorunları çözeceğim.' diyenlere hep engeller çıkarmışlar. Menderes çıktı, idam ettiler. Turgut Özal çıktı, engellediler. Necmettin Erbakan çıktı, 28 Şubat'lar yapıldı. Ne zaman 'faize değil, bu millete hizmet edeceğim, milletin cebine paraları aktaracağım' diyen olduysa hep önünü kestiler. Bu millete hizmet eden kişileri, vesayetçiler darbeciler ki, bunların uzantısı dışarıda, hep önünü kestiler." 27 Mayıs'ı, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü yapanların aynı kafa olduğunu ifade eden Gül, "15 Temmuz'da darbe girişimi yapan da aynı kafadır. Bu ülkenin yüzde 52 oyuyla seçilen evladını öldürmeye kalktılar ama bu millet 'Menderes'i idam sehpasında yalnız bıraktık, Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız.' dedi. 15 Temmuz'u yapmaya kalkanlar, hala siyasi arenada da sponsor, finansör oluyor ama 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkanlar 24 Haziran'da da demokrasi nöbetini tutacak. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek." dedi.