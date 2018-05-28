"Ülke yönetmek için sahne performansı değil, irade lazım"

"16 yıldır başarılıydınız, neden sistem değişikliğine gittiniz' dediler. İnsanlar kalıcı değil, geçicidir. Recep Tayyip Erdoğan fani olarak görevini tamamladığında, istikrar şahıslara değil kurumlara bağlı olsun dedik. Seçimlere 1,5 yıl olmasına rağmen milletimiz yeni sisteme onay verdiyse hayata geçirelim dedik. İstikrar getiren sisteme oy vereceğiz. İleride Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ne zaman gelecek? İstikrarı kalıcı hale getirecek sistem gelecek. Siz bir gecede hükümetin kurulduğunu, meclisin seçildiğini göreceksiniz. Hükümet kuruldu mu, kurulmadı mı derdi kalmayacak. Dünya seçimi tarihi açısından çok önemlidir. Ülke yönetmek için sahne performansı değil, 'Milletin iradesinden başka bir şey tanımadım' diyen bir irade lazım."

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülke yönetmek için sahne performansı değil, 'Milletin iradesinden başka bir şey tanımadım' diyen bir irade lazım." dedi.

Gül, 24 Haziran sonrası Türkiye'nin şahlanışa geçeceğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanını seçiyorsanız, partisiyle meclis çoğunluğuyla seçmeniz lazım. Hükümet bir kanat, meclis bir kanat. İkisini de seçmemiz lazım. Ahenk, uyum olması için meclisin de hükümetin de aynı partiden seçilmesi lazım." dedi.

Seçimler için destek isteyen Gül, "Herkes projelerini, vaatlerini ortaya koyuyor. Yapılanlar da ortada. Ben sanayicilerin, iş adamlarının yapılanları dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Hemşehrilerimin de destek vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Baklava Antep fıstığı olmadan olmaz"

Bölgenin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığına da değinen Gül, "Devlet desteği hususu çok önemli. Tarım Bakanımızla da bu konuyu görüştük. Lisanslı depoculuk, ürüne destek en stratejik adımlardan birisi. 24 Haziran'dan sonra da elimizden gelen desteği vereceğiz. Ağzımızın tadı baklavayla olur. Baklavanın tadı da Antep fıstığıyla olur. Buranın fıstığının tadı da başka yerde yok. Bu konuda çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Gül, Nizip'e 400 yataklı hastane, cezaevi, spor salonu inşa edileceğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin yerine de park, kültür merkezi ve kütüphane yapılacağını kaydetti.

Bakan Gül, daha sonra, beraberindekilerle Nizip Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

