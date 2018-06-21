GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu bildirdi.
Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Gaziantep'in kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bildiğini dile getirdi.
Yönetimine kadın eli değen Gaziantep'in bunu çok daha iyi bildiğini belirten Erdoğan, "Suriyeli kardeşleri, canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir, ensardır Gaziantep." diye konuştu.
Türkiye'nin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla Suriyelilerin döneceğini biliyorum."
Erdoğan, "Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler." dedi.
"Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." diye konuştu.
Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi
Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı
Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum