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"Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 18:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu" - "Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu bildirdi.

Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Gaziantep'in kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bildiğini dile getirdi.

Yönetimine kadın eli değen Gaziantep'in bunu çok daha iyi bildiğini belirten Erdoğan, "Suriyeli kardeşleri, canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir, ensardır Gaziantep." diye konuştu.

Türkiye'nin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla Suriyelilerin döneceğini biliyorum."

Erdoğan, "Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler." dedi.

"Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan DEMOKRASİ MEYDANI

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