GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu bildirdi.

Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Gaziantep'in kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bildiğini dile getirdi.

Yönetimine kadın eli değen Gaziantep'in bunu çok daha iyi bildiğini belirten Erdoğan, "Suriyeli kardeşleri, canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir, ensardır Gaziantep." diye konuştu.

Türkiye'nin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla Suriyelilerin döneceğini biliyorum."