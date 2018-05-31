"Ülkemin her tarafında huzur var"

TRABZON (A) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onlar bizi Kandil'e mahkum etmek istediler, onlar bizi kendilerine mahkum etmek istediler, onlar bize bir ideoloji dayattılar ama Allah'ıma şükürler olsun, bugün ülkemin her tarafında, güneydoğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, İç Anadolu'sunda huzur var." dedi. Soylu, Ortahisar ilçesindeki İpekyolu Fuar Alanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi. "Ben bir komutan tanımıştım." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti: “Bu ülkenin dağlarında huzur bulan, o dağları, yaylaları eşkıyadan, teröristten temizlemek için hayatını vakfetmiş bir komutan tanımıştım. Onun askerlerini tanımıştım, ona olan sevgilerini, saygılarını, onların vatana olan aşklarını tanımıştım. O ve arkadaşları geçen yıl bugün elim bir helikopter kazasında şehadete kanatlandılar. İftar sofrası üstündeyiz. Buralarda yapılan dualar makbuldür. Hala hasretle andığım Tümgeneral Aydoğan Aydın paşamızla beraber şehadete kanatlandığı 12 arkadaşına da Cenabıhak şu mübarek sofralar hürmetine gani gani rahmet eylesin. Sevdiklerine, aziz milletimize sabırlar ihsan eylesin."

Soylu, Türkiye'deki huzur ortamına da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tablonun kıymetini bilmeyenler, huzurun kıymetini bilmeyenler, bu huzurun kolay elde edildiğini zannedenler, terörün bu millete ne yaptığını, kardeş kavgasının bu millete ne yaptığını bilmeyenler, akşam hava kararınca, ikindi ezanından sonra bir daha sokağa çıkamamanın ne olduğunu, çocuğun okulun önünden dağdaki terörist kamplarına kaçırılır korkusuyla camda beklemenin ne olduğunu bilmeyenler, bugün meydanlarda atıp tutuyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Şunu söylemek istiyorum, bu proje batının projesi değildir. Onlar bizi Kandil'e mahkum etmek istediler, onlar bizi kendilerine mahkum etmek istediler, onlar bize bir ideoloji dayattılar ama Allah'ıma şükürler olsun bugün ülkemin her tarafında, güneydoğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, İç Anadolu'sunda huzur var. " Bunun milletin eseri olduğunu vurgulayan Soylu, "'3. havalimanını yapma' diyenler, bugün bizim yaptığımız havalimanlarıyla oradan oraya koşturup, kampanya yapıyorlar. Aydoğan Aydın paşayı tanımayanlar, Necmettin öğretmeni, Şenay Aybüke öğretmeni, Yasin Börü'yü, Kadir Miraç Özcan'ı, Eren Bülbül'ü hatırlamayanlar, bugün bu huzuru ve kardeşliği hafife alıyorlar." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin eski halini çok iyi hatırladıklarını, Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini ifade etti. - "Dijital, teknik, personel altyapımızı geliştiriyoruz" Türkiye ve Trabzon'daki yatırımlar hakkında da bilgi veren Soylu, "Çocukluğumuzdan itibaren bizi küçümseyenler, 'Siz yapamazsınız, beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz' diye bizim başımızda boza pişirenlere inat bir şekilde bugün yaptıklarımızla haykırıyoruz ve diyoruz ki 'Biz gerçekleştiririz, biz başarırız ve biz millet olarak beceririz.'" dedi. Soylu, birçok şey yaptıklarını aktararak "Türkiye'yi dönüştürüyoruz, terörle uyuşturucuyla kıyasıya mücadele ediyoruz ve ülkemizin bu mücadele kapasitesini artırıyoruz. Kentlerimizi, şehirlerimizi daha güvenli hale getiriyoruz. İçişleri Bakanlığında büyük bir e-dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Dijital, teknik, personel altyapımızı geliştiriyoruz." ifadesini kullandı. Teröristlere 6 silahlı insansız hava aracıyla Doğu ve Güneydoğu'yu dar ettiklerine dikkati çeken Soylu, "Çok üzülecekler ama dün 6 tane daha silahlı insansız hava aracı teslim aldık. İki ay sonra 6 tane daha teslim alıyoruz. Dört ay sonra 6 tane daha teslim alıyoruz. Elimizi İsrail'e uzatıp Heron istemiyoruz. Bizim kendi evlatlarımız, Türk mühendislerimiz, bizim evlatlarımız milli ve yerli yapıyorlar. Çatlasın Amerika, çatlasın dünya." dedi.

Soylu, geçtiğimiz aylarda da 3 helikopter alındığına işaret ederek bunların hepsinin yerli üretim olduğunu vurguladı. Dünyadan sipariş alındığını da belirten Soylu, şunları söyledi: "Eskiden biz bunları paramızla bile alamazdık, bize vermezlerdi. Neden vermezlerdi biliyor musunuz? O teröristlere vurmayalım diye. O teröristler onların cici çocuklarıydı. Onların sözcülerini de televizyonlara çıkarıp, saz çaldırıyorlardı. Şimdi işler değişti, şimdi devletimiz güçlü, hedefimiz belli, harıl harıl çalışıyoruz hep birlikte, milletçe." - "Türkiye istikametine devam etmektedir" Soylu, birilerinin bu durumdan hala rahatsız olduğunu belirterek "Şehir hastanelerine karşı çıktılar, 3. havalimanlarına karşı çıktılar, hızlı trenlere karşı çıktılar. Allah aşkına söyleyin hastaneye karşı çıkana, havalimanına karşı çıkana, hızlı trene karşı çıkana, terörün borazanlığını yapana talimat vereni hapisten salın diyene bizim milletimiz bu ülkeyi emanet etmez." ifadesini kullandı. Türkiye'nin o kadar bedava bir ülke olmadığını vurgulayan Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir kampanya tutturmuşlar, Avrupa destekliyor. 'Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarın' diye, peki ben buradaki şehit ailelerine ne söyleyeceğim, buradaki gazilerimize ne söyleyeceğiz? Peki 6-7 Ekim olaylarında 53 insan, 53 can orada katledildi, bunun talimatıyla katledildi, bunun partisinin, genel başkanı olduğu partisinin delegeleri terörizm için çukur açtı, PKK'ya adam gönderdi, gençleri annelerinin, babalarının yanından zorla alıp dağlarda eğitime tabi tuttu, oraya para gönderdi, para topladı. Peki bunların hiç mi kusuru yok? Biliniz ki bazen sevgi kelebekleri olan ama ömürleri çok kısa olur çok kısa. Bunlar sevgi kelebekleri gibi kampanya yürütüyorlar. O çıksın, bu çıksın diye, hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin, Türkiye istikametine devam etmektedir, Türkiye yarınlarına devam etmektedir." Soylu, programda yaklaşık 12 bin vatandaşın bulunduğuna dikkati çekerek Trabzon'un her zaman birliği ve beraberliğiyle Türkiye'ye güç ve kuvvet verdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la biraz önce konuştuğunu kaydeden Soylu, "Giresun'da bizim jandarmamızın elde ettiği başarıyı kendilerine arz ettim. 'Akçaabat'tayım' dedim, 'Buradan da Trabzon'da binlerce insanımızla iftara gidiyoruz.' Dedi ki 'Trabzon'a her gün gelsem Trabzon'u özlerim. Hemşehrilerimi özlerim, benim selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi ilet'. Bize kuvvet verdiniz, güç verdiniz." ifadesini kullandı. Soylu, 24 Haziran seçimlerinin önemini aktararak yeni dönemle alakalı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

"Ülkemin her tarafında huzur var"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Onlar bizi Kandil'e mahkum etmek istediler, onlar bizi kendilerine mahkum etmek istediler, onlar bize bir ideoloji dayattılar ama Allah'ıma şükürler olsun, bugün ülkemin her tarafında, güneydoğusunda, batısında, kuzeyi