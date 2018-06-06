"Ülkemize göz diken teröristlere yaşadıkları yeri dar edeceğiz"

ADNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Ülkemize göz diken, saldıran bu teröristlere yaşadıkları yeri dar edeceğiz, haram edeceğiz. Bu çocuklar bu fedakarlıkları göstermemiş olsalardı, aziz canlarını bu ülke için, bu millet için feda etmemiş olsalardı, o zaman biz bu terör örgütleriyle Allah korusun Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da karşılaşmak zorunda kalacaktık. Bu çocukların kahramanlıkları sayesinde biz burada onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyoruz." dedi.
Bakan Çelik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç'un merkez Sarıçam ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.
Burada şehidin babası Şakir Koç ve diğer yakınlarına başsağlığı dileyen Çelik, şehit Koç için dua etti.
Çelik, daha sonra yaptığı konuşmada, şehitlerin fedakarlıklarının ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Şehitlerin kahramanlıkları olmasa biz ne burada rahatça oruçlarımızı tutabiliriz, ne iftar açabiliriz, ne sahur yapabiliriz." diye konuştu.
Bakan Çelik, terör örgütlerinin Türkiye üzerindeki emellerinden bahsederek, şunları kaydetti:
"Ülkemize göz diken, saldıran bu teröristlere yaşadıkları yeri dar edeceğiz, haram edeceğiz. Bu çocuklar bu fedakarlıkları göstermemiş olsalardı, aziz canlarını bu ülke için, bu millet için feda etmemiş olsalardı, o zaman biz bu terör örgütleriyle Allah korusun Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da karşılaşmak zorunda kalacaktık. Bu çocukların kahramanlıkları sayesinde biz burada onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyoruz. Onlar biricik canlarını feda ederken bize şunu söylediler, 'Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimseye de verecek toprağımız yok.' Bu vatanın tapusu milletimize aittir ve her bir şehidimizin şehadeti bu tapuya atılmış bir imzadır. Bu ülkeyi savunmaktan, korumaktan, geliştirmekten, yüceltmekten geri adım atmayacağımızın, bu konuda kararlı olduğumuzun bir göstergesidir. Bu çocuklar vazifelerini yaptılar, canlarını feda ettiler, burada gazi arkadaşı var, gaziler de vazifelerini yapıyorlar. Allah şehadetlerini, gaziliklerini kabul etsin."
Şehit ve gazilerin görevlerini en iyi şekilde yaptığını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız adına taziyelerimizi iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti, ebediyen şehitlerimize minnettardır. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Nasıl ki bayrakları en yüksekte tutuyoruz, o şehitlerin aziz hatıralarını da en yüksekte tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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