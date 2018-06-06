"Ülkemize göz diken teröristlere yaşadıkları yeri dar edeceğiz"

ADNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Ülkemize göz diken, saldıran bu teröristlere yaşadıkları yeri dar edeceğiz, haram edeceğiz. Bu çocuklar bu fedakarlıkları göstermemiş olsalardı, aziz canlarını bu ülke için, bu millet için feda etmemiş olsalardı, o zaman biz bu terör örgütleriyle Allah korusun Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da karşılaşmak zorunda kalacaktık. Bu çocukların kahramanlıkları sayesinde biz burada onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

Bakan Çelik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç'un merkez Sarıçam ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Burada şehidin babası Şakir Koç ve diğer yakınlarına başsağlığı dileyen Çelik, şehit Koç için dua etti.

Çelik, daha sonra yaptığı konuşmada, şehitlerin fedakarlıklarının ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Şehitlerin kahramanlıkları olmasa biz ne burada rahatça oruçlarımızı tutabiliriz, ne iftar açabiliriz, ne sahur yapabiliriz." diye konuştu.