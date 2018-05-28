"Ülkemizin büyümesi için çalışmaya devam ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, bir taraftan da ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Çalık, Memur-Sen Malatya Şubesi tarafından Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in bir milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük memur sendikası olduğunu belirterek, sendika yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Memur-Sen'in beraber yürüdükleri en önmeli yol arkadaşlarından olduğunu anlatan Çalık, hükümetin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, bir taraftan da ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. 2002'den bu yana Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Biz bu 3,5 kat büyümeyi yaparken, aynı zamanda insanımızın refah seviyesini yükseltmek, en temel hedefimizdi. Sosyal refah, sosyal adalet en önemli amacımızdı. Eğitime, sağlığa ayırdığımız payı biliyorsunuz. 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir' kavramının içinin tamamını doldurmamız gerekir. Bu vesileyle biz özellikle sosyal devlet anlayışının içini doldurmak için çok mücadele ettik. Bu mücadeleyi verirken de sadece bütçeyle değil aynı zamanda siz yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunduk."