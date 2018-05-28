"Ülkemizin büyümesi için çalışmaya devam ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, bir taraftan da ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz." dedi.
Çalık, Memur-Sen Malatya Şubesi tarafından Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in bir milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük memur sendikası olduğunu belirterek, sendika yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Memur-Sen'in beraber yürüdükleri en önmeli yol arkadaşlarından olduğunu anlatan Çalık, hükümetin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
"Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, bir taraftan da ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. 2002'den bu yana Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Biz bu 3,5 kat büyümeyi yaparken, aynı zamanda insanımızın refah seviyesini yükseltmek, en temel hedefimizdi. Sosyal refah, sosyal adalet en önemli amacımızdı. Eğitime, sağlığa ayırdığımız payı biliyorsunuz. 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir' kavramının içinin tamamını doldurmamız gerekir. Bu vesileyle biz özellikle sosyal devlet anlayışının içini doldurmak için çok mücadele ettik. Bu mücadeleyi verirken de sadece bütçeyle değil aynı zamanda siz yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunduk."
Çalık, sivil toplum örgütlerinin gelişmesinin demokrasinin gelişmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, bu anlamda Memur-Sen'in büyümesi ve güçlenmesinin de kendilerini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olduğunu kaydetti.
- "Virgülün devamını getireceğiz"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Çalık, "16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dedikten sonra, o gün oraya bir virgül koymuştuk. Şimdi nasip olursa 24 Haziran'da o virgülün devamını getirecek ve Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. TBMM'yi de şekillendirdikten sonra noktamızı Memur-Sen olarak da Türkiye olarak da koyacağız inşallah." diye konuştu.
Çalık, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, "Yeni bir sistemle güçlü bir 24 Haziran sürecini sizlerle yaşayalım istiyoruz. Her doğum sancılı olur. 24 Haziran seçimlerinin de sancılı bir süreci taşıdığını biliyoruz. Ama bu sancılı sürecin sonuda aydınlık bir güneş, aydınlık bir gelecek, aydınlık bir Türkiye olacak ve sizlerle yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa ayrım yapmaksızın yardımda bulunduklarını vurgulayarak, her zaman milletin yanında durduklarını, hiçbir zaman milletle kavga etmediklerini, haklarını aradıklarını ve erdemli sendikal hareketin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.
24 Haziran seçim sürecine girildiğini belirten Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak 16 Nisan'da 350 merkezde çalışma yaparak ve "Açık tarafız, tercihimiz evettir" diyerek, bu süreci omuzlayan, Türkiye'deki en örgütlü yapıların başında geldiklerini hatırlattı.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti milletvekili adayları Ahmet Çakır ve Selahattin Barış Palandöken ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Memur-Sen üyeleri katıldı.
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