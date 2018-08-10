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"Ülkemizin üzerinde oynanan oyunların farkındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ: - "Ülkemizin üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Millet olarak birliğimizi bozmadan üzerimize gelen her türlü ayak oyunlarını bertaraf ederek, söz verdiğimiz hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden teşkilatlarımızla çalışmaya devam edeceğiz"

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Ülkemizin üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Millet olarak birliğimizi bozmadan üzerimize gelen her türlü ayak oyunlarını bertaraf ederek, söz verdiğimiz hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden teşkilatlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Akdağ, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Partinin kadın kolları ve gençlik kolları temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, 24 Haziran seçim sonuçları değerlendirildi ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili yol haritası belirlendi.

Akdağ, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan beri her seçimde kendilerine destek veren Erzurumlu hemşehrilerine teşekkür etti ve daha çok hizmet ederek bu teveccühe layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretin ardından AK Parti Yakutiye ve Palandöken ilçe başkanlıklarına geçen Akdağ, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu, partililere birlik ve beraberlik içinde başarılı seçim süreci geçirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde girilen seçimlerin hepsinden birinci parti olarak çıkan AK Parti’nin bu başarısının sırrının birlik ve beraberlikten kaynaklandığına dikkati çeken Akdağ, "Ülkemizin üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Millet olarak birliğimizi bozmadan üzerimize gelen her türlü ayak oyunlarını bertaraf ederek, söz verdiğimiz hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden teşkilatlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Akdağ, Yakutiye Gençlik Merkezi'nde AK Parti'li gençlerle Erzurum ve ülke gündemiyle ilgili sohbet etti, gençlerin taleplerini dinledi, gençlerle masa tenisi oynadı.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ Erzurum

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