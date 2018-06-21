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"Ülkeye silah çeviren eli kolu kırarız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Ülkemize silah çeviren karşısında 81 milyonu bulur. O silahı çevirdiğine pişman ederiz. Ülkeye silah çeviren eli kolu kırarız"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Ülkemize silah çeviren karşısında 81 milyonu bulur. O silahı çevirdiğine pişman ederiz. Ülkeye silah çeviren eli kolu kırarız." dedi.

Demircan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve zor bir süreçten geçtiğini belirten Demircan, "Türkiye terör belasından kurtulmak için her yolu denedi. Şimdi yapılması gerekenleri en şiddetli şekilde yapıyor. Ülkemize silah çeviren karşısında 81 milyonu bulur. O silahı çevirdiğine pişman ederiz. Ülkeye silah çeviren eli kolu kırarız. Teröre her türlü desteği dost bildiğimiz ülkeler verdi. Binlerce tır dolusu silah gitti onlara. Hedef Türkiye'yi bölmek ama Türkiye istikrarlı ve güçlü." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kalkınmaması için 35 yıldır terör belası ile meşgul edildiğini vurgulayan Demircan, binlerce şehit verildiğini, milyarlarca dolar para harcandığına dikkati çekti.

Bakan Demircan, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ortadoğu'nun yaylası olduğunu bildirdi. Demircan, "1960'lı yıllarda hacda kesilen kurbanlar Türkiye'den giderdi Suudi Arabistan'a. Peki niye şimdi Türkiye'nin kendisine yetmiyor? Çünkü 30 yıldır yaylalara çıkamıyor insanlarımız terör yüzünden. 30 senedir ülkemizin insanı yaylalarda hayvancılık yapamıyor. Türkiye'nin toprakları, meraları ülkemizin ihtiyacı olan eti üretecek imkana sahip." diye konuştu.

Demircan, Türkiye'nin pazar günü seçime gideceğine dikkati çekerek, güçlü bir ülke için güçlü yönetime ve güçlü meclise ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle duyarlı davranılması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun Terörle Mücadele

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