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Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

-Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Nurdağı ilçesindeki ülkü ocağını ziyaret etti.Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz’u, Gaziantep Ülkü Ocaklar Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ali Karabulut, Nurdağı Türk Eğitim Sen Başkanı Serkan Yılmaz, Nurdağı Türk Sağlık Sen Başkanı Hakan Oğuz Kuş ile eski ocak başkanları ve ülkücüler karşıladı.

-Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Nurdağı ilçesindeki ülkü ocağını ziyaret etti.
Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz’u, Gaziantep Ülkü Ocaklar Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ali Karabulut, Nurdağı Türk Eğitim Sen Başkanı Serkan Yılmaz, Nurdağı Türk Sağlık Sen Başkanı Hakan Oğuz Kuş ile eski ocak başkanları ve ülkücüler karşıladı. Kulavuz, ziyaret ettiği Nurdağı Ülkü Ocağı’nda, bölge ve ülke gündemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak, değerlendirmeler yaptı.
Ziyaret hakkında bilgi veren Nurdağı Ülkü Ocaklar Başkanı Karabulut, "Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz, bir takım çalışmalar çerçevesinde ocağımızı ziyaret etti. Bizleri şereflendirdi. Ülke gündemindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptı. Bizler de fikir ve değerlendirmelerimizi aktardık. Ülkemiz bir taraftan oynanan çok tehlikeli oyunlarla boğuşurken, diğer tarafta da çok önemli bir seçim sürecine girdi. Genel Başkanımız, bu sıcak gündemde fikirleri ve değerlendirmeleri ile bize bir ışık tuttu. Kendisinin ziyareti bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

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Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda
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Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda
3 / 6

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda
4 / 6

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda
5 / 6

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda
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Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda

Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Olcay Kılavuz Nurdağı’nda
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